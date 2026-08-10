Silverstone; yüksek hızlı virajları, hızlı yön değişimleri (özellikle de Sutton, Maggotts/Becketts isimli virajları) ve uzun düzlükleriyle motor gücünün yanında aerodinamik dengenin ön plana çıktığı 5,9 km'lik uzun bir pisttir. Toprak Razgatlıoğlu’nun WorldSBK’den gelen temel gücü, sert frenaj olan TOPRAKLAMA ve geç viraj girişleridir. Ancak Silverstone gibi akan, viraj içi hızının kritik olduğu pistlerde MotoGP M1 paketinin arka tutuş ve ivmelenme zafiyetleri hissedilir. M1 güç dengesi, Yamaha paketinin rakiplerine kıyasla düzlük hızı ve viraj çıkışı ivmelenmesindeki eksiklikleri, kalkışta geride kalan sürücülerin ön gruptaki havaya girmesini zorlaştırıyor.

1. Raúl Fernández (Trackhouse Aprilia) 0:39:45.930 ile kariyerinin son derece önemli bir performansına imza atarak Silverstone’da damalı bayrağı ilk sırada gördü.

2. Jorge Martín (Aprilia) ikinci sırayı alarak şampiyonluk yolunda kritik puanları hanesine yazdırdı.

3. Marco Bezzecchi (Aprilia) istikrarlı temposunu koruyarak podyumu tamamladı.

14. Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha) damalı bayrağı pist üstünde 15. sırada geçen temsilcimiz, Fabio Quartararo’ya uygulanan ceza sonrasında 14. sıraya yükseldi ve Dünya Şampiyonası hanesine 2 puan daha ekledi. MotoGP'nin modern kurallarında ön lastik basınç sınırları yarış temposunu doğrudan belirliyor. Ön gruptan uzakta, trafikte (arka sıralardaki gruplar) giden sürücülerin ön lastik sıcaklığı ve basıncı aşırı yükselirken, yalnız süren pilotlar alt sınıra düşüp ceza alma riskiyle karşı karşıya kalabiliyor.

Toprak Razgatlıoğlu, sıralama turlarında 22. sıradan başlayarak yarış içinde pozisyon kazanması yarış temposundaki istikrarını gösteriyor. MotoGP adaptasyon sürecinde puan barajının içinde kalmak gelişim eğrisi için değerlidir. Dünya Superbike'taki agresif frenaj (TOPRAKLAMA) alışkanlıklarını MotoGP’nin karbon frenleri, Michelin lastiklerinin özel yapısı ve karmaşık aerodinamik paketine uyarlama süreci devam ediyor.

Yarışta ilk 3 sıranın Aprilia motosikletleri tarafından paylaşılması (Fernández, Martín, Bezzecchi) Aprilia’nın, Silverstone’un akıcı ve yüksek hızlı virajlarındaki aerodinamik paketiyle ne kadar güçlü bir denge kurduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Aprilia Dominasyonu devam edeceğe benziyor.

Fenerbahçe 2 - 0 SK Sturm Graz (5 Ağustos 2026 / Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu)

Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Avusturya ekibi SK Sturm Graz'ı Talisca (9') ve Mason Greenwood'un (44') ilk yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe maça yüksek ön alan baskısı ve hızlı pas trafiğiyle başladı. Talisca'nın ceza sahası koşuları ve Greenwood'un kanat-forvet rollerindeki hareketliliği, Sturm Graz'ın savunma blokları arasındaki mesafeyi açmasını sağladı. İki yönlü oyunda orta saha kurgusu, rakipten dönen ikinci topları toplama konusunda yüksek başarı gösterdi. Bu sayede Sturm Graz'ın geçiş hücumu fırsatları minimuma indirildi. İlk yarıdaki tempo ikinci yarıda oyunu rölantiye alma tercihinden ötürü bir miktar düşse de, savunma hattındaki disiplin sayesinde kalede ciddi bir tehlike yaşanmadan skor korundu.

FC Hradec Králové 0 - 1 Beşiktaş (6 Ağustos 2026 / UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu)

Beşiktaş, Çekya deplasmanında FC Hradec Králové'yi ikinci yarıda oyuna giren Semih Kılıçsoy'un 79. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj yakaladı.

Kassoum Ouattara'nın 71. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle Beşiktaş sahada 10 kişi kaldı. Kırmızı kartın hemen ardından yapılan hamleler takımın saha içi direncini düşürmedi, aksine hücum çabukluğunu artırdı. Teknik heyetin eksik kalındıktan sonra geri çekilmek yerine Semih'i ön hatta hareketli bir tehdit olarak kullanması doğrudan skora yansıdı. Deplasmanda fiziksel teması yüksek ve hava toplarında etkili bir Çek ekibine karşı, özellikle uzatma bölümünde ceza sahası savunması oldukça disiplinli yürütüldü.

İki temsilcimiz de haftayı gol yemeden galibiyetle kapatarak hem tur için büyük avantaj elde etti hem de UEFA ülke puanına kritik katkı sağladı.