Fenerbahçe CL ön eleme

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk ayağında Kadıköy’de Górnik Zabrze’yi 1-0 mağlup etti. Sahaya kurulum ve saha içi matematiği gayet iyi mesajlar verdi (4-2-3-1 | 3-2-4-1 dönüşümü). Farklı skorlara da yansıyacaktır devam eden maçlarda.

Sol bekten stopere esnekliği iyi kullandı Fenerbahçe. Maça Nathan Aké - Milan Škriniar stoper ikilisi ve sol bekte Jayden Oosterwolde ile başlandı. Ancak ilk yarıda Aké’nin fiziksel hazır olmama durumu nedeniyle devrede Levent Mercan oyuna girdi. Oosterwolde stoper hattına çekilerek savunma arkası çabukluğunu korudu, Levent ise sol kanatta genişlik vererek hücum kurulumuna katkı sağladı.

Nélson Semedo ve İrfan Can Kahveci’nin sağ kanat koridorunu kullanma disiplini, Polonya ekibinin Janza tarafındaki savunma bloğunu zorladı. Semedo’nun bindirmeleri ve ceza sahasına çevirdiği toplar ilk yarıdaki tehlikelerin ana kaynağıydı.

Bartuğ merkezde pas dağıtıcısı ve derin oyun kurucu rolünü üstlenirken, Guendouzi fiziksel teması ve sahanın parsellenmesini sağladı. Bartuğ’un ceza sahası dışından çektiği ve direkte patlayan şutu, rakip bloğun merkeze gömüldüğü anlardaki şut tehdidini göstermesi açısından kritikti. Fred, savunma ile hücum hattı arasındaki geçişleri hızlandırıp dönen topları toplama konusunda yüksek reaksiyon gösterdi.

Talisca maça en uçta/serbest rolde başladı. 37. dakikadaki frikik golünün yanı sıra ön direkte kafa vuruşuyla direkten dönen topu, duran top ve hava hakimiyeti organizasyonlarındaki etkisini bir kez daha kanıtladı. Górnik Zabrze’nin alçak blok savunmasını açmakta zaman zaman doğrudan dikine paslar denense de, kenar ortaları ve duran top varyasyonları daha net fırsatlar üretti.

Kadıköy'deki maçta %65'in üzerinde topa sahip olan, 2 topu direkte patlayan ve rakibe az pozisyon veren bir Fenerbahçe vardı. Ancak 1-0'lık skor, Polonya’daki rövanş öncesi geçiş hücumlarına ve deplasman baskısına karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

Beşiktaş UEFA ön eleme

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Midtjylland’ı 1-0 mağlup etti. 15. dakikada kırmızı kartı gören Midtjylland’ın alçak blok savunması ile devam etti oyun. Ve adeta tek kale maç izledik.

Rakibin henüz 15. dakikada 10 kişi kalması Beşiktaş’a top sahipliği ve saha parselasyonunda muazzam bir alan açtı. Ancak Danimarka ekibi hızla 5-3-1 / 4-4-1 gibi çok alçak bir bloğa geçerek ceza sahası önünü tamamen kapattı. Rakip eksildikten sonra Beşiktaş oyunu rakip yarı sahaya yıktı fakat alçak bloğu açacak dikine kilit paslar ve çizgiden sıfıra inen etkili kanat organizasyonları 60. dakikaya kadar oldukça kısıtlı kaldı. Top çevirme hızı ve paslarda düşük kaldığı için rakip, kapamaları yapmakta zorlanmadı.

Beşiktaş ceza sahası çevresinde yüksek top dominasyonu sağlasa da, üretilen pozisyonların beklenen gol değeri düşüktü. Ceza sahası dışından zorlama şutlar ve kalabalık savunma bloğunun arasına atılan ortalar sonuçsuz kaldı. Hücum hattındaki bitirici oyuncuların doğru pozisyon alma ve dar alanda çabuk şut çıkarma konusundaki aksaklıkları, skoru erken alıp maçı koparmayı engelledi. Baskının skora dönüşmemesi, maçın temposunu Beşiktaş aleyhine düşüren ana faktör oldu.

Kapanan 10 kişilik bir rakibe karşı sürekli topu dolaştırmak ve top kaybı sonrası hemen önde karşı pres yapmak ciddi bir fiziksel efor gerektirir. İlk 60 dakikada aranan golün gelmemesi hem zihinsel bir sabırsızlığa hem de fiziksel yıpranmaya yol açtı. Nitekim tek gol gelse de, maçın son bölümünde takımın boyu uzadı, tempoyu kontrol etmek zorlaştı ve rakibin az sayıdaki geçiş hücumuna açık verildi.

Tepki süresi, ön alan baskısı ve topu geri kazanma hızı bakımından Beşiktaş olumlu sinyaller verse de, alçak bloğu açacak taktiksel çeşitlilik (üçüncü adam koşuları, ceza sahasına topsuz sızmalar) ve bitiricilikteki soğukkanlılık eksikliği, 10 kişilik rakip karşısında galibiyetin tek farkta kalmasına ve maçın son bölümünde zorlanılmasına neden oldu. Rövanş öncesi skoru cebine koymak kritik olsa da hücumdaki verimlilik çözülmesi gereken ilk mesele.

F1 Macaristan GP

Hungaroring'deki 2026 Macaristan GP, yüksek yere basma gücü, dar viraj dizilimleri ve yüksek arka lastik termal deşarjı ile yaz arası öncesi takımların güncellemelerini sınayan kritik bir teknik sınav oldu. Bu yıl termal bozulma, yıpranma beklenenden yüksekti. Tek pit stop deneyenlerin yarış sonuna doğru tur sürelerinde 1.5–2.0 saniyelik düşüşler yaşandı. Leclerc (4.) ve Hamilton (5.) tempo anlamında Mercedes ile yakın olsa da pit yolu hız ihlali ve viraj çıkışlarındaki ivmelenme eksikliği podyumu engelledi. Dar yapısı nedeniyle tur bindirmelerin en zor olduğu pistlerden biri olan Budapeşte'de Piastri-Sainz teması yarışın kırılma noktası oldu.

Lando Norris & McLaren, aerodinamik verim ve pit stratejisi şansı Norris ileydi. Hungaroring’in 2. ve 3. sektörlerindeki ardışık orta/düşük hızlı viraj komplekslerinde McLaren, mekanik tutunma ve ön kanat aero haritası dengesinde açık ara en stabil araca sahipti. Yarışın başında 2. virajda Lando’yu geçen Oscar Piastri, McLaren adına daha avantajlı pit stratejisini elinde tutuyordu. Ancak Piastri’nin Carlos Sainz’a tur bindirirken yaşadığı temas ve ardından şanzıman arızasıyla DNF olması, yarışı Lando’nun lehine çevirdi. Lando liderliği netleştirdikten sonra temiz havada arka lastik aşınmasını mükemmel yöneterek Verstappen ile arasındaki farkı 15 saniyenin üzerine çıkardı. 2026’daki ilk ana yarış galibiyeti, aracın yüksek downforce paketinin ne kadar yetkin olduğunu gösterdi.

Max Verstappen & Red Bull, performansını aşınma yönetimi ve maksimum hasar kontrolü ile özetleyebiliriz. Red Bull bu hafta sonu Hungaroring’de McLaren kadar saf aero tutunması üretemedi. Sıralama ve antrenman günlerinde aracın önden kayma eğilimi net şekilde görünüyordu. Verstappen yarışın ilk bölümünde Lewis Hamilton’ın erken pit hamlesine maruz kalsa da, 1. virajdaki sert geçişiyle pozisyonu geri aldı. Arka lastik yüzey sıcaklıklarını rakiplerine göre daha stabil tutarak 2. sırayı cebe koydu. Red Bull için zayıf geçmesi beklenen bir pistten P2 çıkarmak saf sürücü performansı ve strateji başarısıdır.

Kimi Antonelli & Mercedes, strateji değişimi ve şampiyona lideri altın çocuk. Mercedes yarışa Antonelli ile tek pit stop hedefiyle başladı. Ancak Hungaroring’in yüksek asfalt sıcaklığında orta hamurun dere degrade (rengin koyudan açığa ya da bir renkten başka bir renge doğru kademeli olarak geçiş yapması) olması nedeniyle bu stratejinin çalışmayacağı anlaşılınca hızla esnek stratejiye dönüldü. 7. sıradan başlayan Antonelli, yarışın son bölümünde arkasından taze lastiklerle gelen Lewis Hamilton’ın yoğun baskısına maruz kaldı. 60. turda Hamilton’ın 2. virajda atağa kalkıp piste genişten çıkmasına zorlayan savunma çizgisi, üçüncülüğü korumasını sağladı. Hamilton’ın pit alanında hız ihlali nedeniyle aldığı 5 saniye cezası da hesaba katıldığında Antonelli, podyumun son basamağıyla yaz arasına sürücüler klasmanındaki liderliğini pekiştirerek giriyor.

Yaz arası öncesinde McLaren yüksek yere basma paketinde çıtayı belirlerken, Red Bull yarış temposunda kayıpları minimize ediyor, Mercedes ise genç yeteneği Antonelli ile istikrarlı podyum serisini sürdürüyor.