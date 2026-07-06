2026 Dünya Kupası

Büyük bir heyecanla beklediğim Dünya Kupasından, plansız ve liyakatsiz yönetimimiz başta olmak üzere akıl almaz bir senaryo sonucu elenmemizden dolayı mı bilmiyorum, hiçbir maçtan keyif alamıyorum. Futbol ile ilgisi olmayan Amerika sayesinde, erken saatlerde kalksam da izlemeye tahammül edemeyip çoğu maçı kapıyorum. Geniş özetlerde dahi izleme isteği, futbol zevki uyandırmıyor maçların büyük bölümü. Gustavo Alfaro gibi bir futbol katili teknik direktörün açıklamaları sonrası da bu fikrim pekişti. Finali bile yarım yamalak takip edeceğim sanırım.

Günümüzde futbol, bir hikayeden çok büyük bir endüstriye evrildi. Futbolcular, teknik ekipler, yöneticiler tüm imkanları ileri düzey ve sürdürülebilir bir sistem için yoğun şekilde kullanma odağında. Birçok futbolcu özel bir hayat yaşar. Hikayeleri de önemlidir ancak bir başarıya ulaşmadıkça futbol izleyicisi için bir anlamı yoktur. Bugün futbolun zirvesindeki kulüplerin takip ettiği Victor Osimhen’in de son derece imkansızlıklar içinde mücadele ile geçen bir hikayesi var. Ancak gündeme hikayesi ve acıları ile değil, üstün futbol kabiliyeti ve başarıları sayesinde geliyor! İnsanların kötü yaşantısı futbol hikayesi değildir, olamaz. Dizi-Film sektörü değil burası ki dramayı öne çıkaralım...

Paraguay başta olmak üzere birkaç milli takımın benimsediği yol da bu. Başarı değil, ajitasyon ile gündem olabilmek. Dünyanın 1 numaralı futbol podyumunu, kendi reklamları için utanmadan kullanabiliyorlar. Sakatlamaya çalıştıkları Mbappé, ayrıcalıklı kılan şey nedir? Kralın oğlu olması mı(!) yoksa büyük futbol yeteneği mi?

Futbol seyircisi; günlük yaşam mücadelesinden bir nefes, deşarj ve keyif için geldiği ekranda kendi hikayesinin daha farklısını dinlemek, izlemek istemez. %20 topla ve rakibi sakatlamaya yönelik anlamsız, agresif bir oyunu izlemeyi kimse istemez. İstemiyor!

Milli Takımımızın grup aşamasında İspanya’ya karşı ağır yenilgisini hatırlayalım. Performansını en beğenmediğimiz oyuncularımız bile sonra derece saygılı ve işine odaklı, ahlaklı bir oyun sergilemeye çalışmıştı. Fransa-Paraguay maçına bakalım bir de! Bakmayın daha doğrusu, futbol ile alakası olmayan saçma bir müsabaka idi. Futbolun zirveleri tattırdığı bu dönemlerde futboldan bu kadar soğuyacağımız hiç aklıma gelmezdi…

F1 Britanya GP

Silverstone gibi yüksek hızlı virajlara sahip, lastikleri inanılmaz zorlayan ve aerodinamik verimliliğin zirve yaptığı bir pistin podyumu bize söylediklerine kulak verelim. Püf noktası, lastik yönetimi. Silverstone pisti, Copse, Maggots ve Becketts virajları gibi pilotların ve araçların lateral (yanal) G kuvvetine en çok maruz kaldığı serilerden oluşur. Buradaki başarı tamamen iki kritere bağlıdır; yüksek hız dengesi (aerodinamik verimlilik) ve sol ön lastiği aşırı ısınmadan korumak.

Charles Leclerc ve Ferrari dengesine bakınca SF-26'nın (veya Ferrari'nin güncel aero paketinin) sezon başındaki o kaygan arka taraf sorununu çözdüğünü görebiliyoruz. Leclerc'in bu podyumu alması, Ferrari'nin taban (ground effect) optimizasyonunu yüksek hızlı virajlarda dalgalanma (porpoising) yaşamadan stabil tutabildiğini gösteriyor. Leclerc, apekslerde çizgiyi çok dar tutarak lastik omzuna binen yükü harika yönetti.

George Russell ve Mercedes'in yere basma gücü! Russell'ın özellikle rüzgar tüneli güncellemelerinden sonra ön kanat ve ön süspansiyon geometrisindeki iyileşmeleri çok iyi kullandığı aşikar. Mercedes, Silverstone gibi pürüzsüz asfalt zeminlerde o aradığı mekanik yol tutuşunu (mechanical grip) buluyor. Russell'ın temiz havada attığı turlar, “F1 W17 E”nin aero haritasının ne kadar lineer ve tahmin edilebilir olduğunu kanıtladı.

Lewis Hamilton ve Silverstone ustalığı… Hamilton'ın bu pistteki lastik yönetimi zaten malumumuz. Teknik olarak baktığımızda, Hamilton'ın yarışın son bölümünde diğerlerine kıyasla trail-braking (viraj içine freni taşıma) tekniğini daha yumuşak uyguladığını ve viraj çıkışlarındaki traksiyonu (çekişi) korumak için gaza basma açısını mükemmel ayarladığını görüyoruz. Russell ile benzer araçta olmasına rağmen lastik ömrünü kritik turlarda daha uzun tutabilmesi bu teknik nüanstan kaynaklanıyor.

Ferrari'nin saf viraj içi hızı, Mercedes'in ise Silverstone'un serin ve pürüzsüz yapısına uyum sağlayan aero verimliliği bu podyumu getirdi.