2026 Dünya Kupası

Futbolun 1 numarası, Dünya kupasının finali. Bir futbol efsanesine veda ederken yeni bir efsaneyi selamladığımız hikayesi çok güzel olan bir final.

Arjantin, topa sahip olarak İspanya’yı üstüne çekmeye çalıştığı bir oyun anlayışıyla başladı ki hemen 4. dakika başlayan İspanya, Yamal ile üst üste ataklarla kupayı alacağım dedi ilk andan itibaren. Pedro sahanın da oyunun da her yerinde çok istekli, Oyarzabal odaklanması ile kontrolü hızla alan İspanya, ilk su molası sonrası maçın bitimine kadar hakimiyeti aldı. Hakemin, oyun genelinde taraflı duruşuna rağmen(!) 40. dakikada ilk sarı kartı göstermek zorunda kaldı Arjantin’e. Maç içinde Arjantin oyuncularının gereksiz ve sık yaptığı sert müdahaleler sonrası eksik kalacakları aşikârdı.

Arjantin’in uygulamaya çalıştığı kapanma ve Messi farkını göstermeye odaklanması, mutlak İspanya dominasyonuna dönüştü. Uzatmalara kadar gol göremesek de oyun hiç soğumadı. Dersine iyi çalışan İspanya, futbola veda etme dönemindeki gerçek bir efsaneyi izletmemeyi başardı. Adeta, yeni bir futbol efsanesi olacak genç futbolcuya devir teslim töreni sahnesi gibiydi.

Tebrikler İspanya. Futbol severler de biz Türkler de ayrıca çok memnun olduk bu sonuçtan. 2026 Dünya Kupasını fazlasıyla hak eden kazandı.

F1 Belçika GP

Spa-Francorchamps yine adına yakışır, bol aksiyonlu ve teknik anlamda lastik yönetimi ile düzlük hızının savaştığı bir yarış sundu. Podyumun üç farklı takımdan (Mercedes, Ferrari, Red Bull) oluşması, 2026 aerodinami ve motor dengelerinin Spa gibi teknik bir pistte nasıl kırıldığını çok iyi özetliyor.

Altın çocuk Kimi Antonelli (Mercedes) sıralamalarda pole pozisyonunu alan Antonelli, yarışın başında Eau Rouge'da Verstappen'e geçilse de Mercedes'in bu yılki yüksek yere basma kuvveti ve lastikleri optimum sıcaklık penceresinde tutma avantajını çok iyi kullandı. Sektör 2'deki (teknik virajların olduğu bölüm) tempo üstünlüğü, ona lastik ömrü avantajı getirdi. Güvenlik aracı ardından yeniden startı kusursuz yönetti. Leclerc'in son turlardaki baskısına rağmen Sektör 1 ve 3'teki düzlük batarya yönetimini harika kullanarak yerini korudu ve bu sezonki 6. galibiyetini aldı.

Charles Leclerc (Ferrari) SF-26, Spa'nın Sektör 1 ve Sektör 3'teki uzun düzlüklerinde (Kemmel Düzlüğü dahil) çok ciddi bir maksimum sürat sergiledi. Leclerc, Mercedes'e kıyasla biraz daha düşük sürüklenme üreten bir arka kanat konfigürasyonu seçmiş gibiydi. Antonelli'yi son turlara kadar 2 saniyelik fark bandında kovaladı. Ancak Sektör 2'deki hızlı yön değişimlerinde (Pouhon vb.) yaşanan hafif arkadan kayma eğilimi, lastiklerin erken pes etmesine neden oldu ve Antonelli'yi avlamasına yetmedi. Yine de podyumun ikinci basamağı Ferrari'nin düzlük verimliliğini kanıtlıyor.

Max Verstappen (Red Bull) yarışa harika bir startla başlayıp ilk turda Eau Rouge'da Antonelli'yi avlayarak liderliği alması, Red Bull'un batarya ve motor haritalamasının kalkış anındaki gücünü gösterdi. Ancak yarışın ilerleyen turlarında Red Bull RB22, lastik aşınması (degradation) konusunda rakipleri kadar esnek değildi. Antonelli ve Leclerc'in temposuna yanıt veremeyerek yarışı 11.5 saniye geride 3. sırada tamamladı. Red Bull, şu an için özellikle kirli havada ve yüksek aşınmalı pistlerde Mercedes ve Ferrari'nin biraz arkasında kalıyor gibi.

George Russell (DNF) Mercedes adına günün felaketiydi. İlk turda şanssız bir şekilde takım arkadaşı Antonelli'nin arkasında Ferrarilerle mücadele ederken Hamilton ile temas yaşadı, spine kalktı ve çakıl havuzunda yarışı erken noktaladı. Şampiyonluk yolunda Antonelli ile farkın açılmasına neden olan çok kritik bir DNF.

Fernando Alonso (Aston Martin) & Valtteri Bottas (Cadillac) Spa gibi "motor gücü" ve "aerodinamik verimlilik" isteyen bir pistte, Aston Martin ve Cadillac (eski Sauber/Audi yapısı altındaki değişimler sonrası) tamamen kayboldular. Alonso ve Bottas'ın tur yemesi, bu iki takımın taban aerodinamisi (Ground Effect) ve sürüklenme (drag) yönetiminde rakiplerinin çok gerisinde kaldığını net olarak gösteriyor. Araçlar düzlükte adeta duvara çarpıyor gibi yavaş kalırken, virajlarda da taban stabilizasyonunu sağlayamadı.

Mercedes saf mekanik ve lastik yönetimiyle, Ferrari ise düzlük hızıyla Spa'yı domine etti. Red Bull ise podyumu kurtarsa da gelişim yarışında acilen güncelleme getirmek zorunda.