2026 Dünya Kupası

Çeyrek finaller, genel olarak futbol beklentisini de sonuç tahminlerini de karşıladı. Büyük favoriler hata yapmadı ama özellikle İngiltere ve Arjantin maçları skorun gösterdiğinden çok daha zorlu geçti.

Fransa turnuva boyunca olduğu gibi sabırlı ve kontrollü bir oyun sergiledi. Fas savunmada direnç gösterse de Fransızların bireysel kalite farkı belirleyici oldu. Özellikle orta sahadaki üstünlük sayesinde oyunun temposunu istedikleri gibi yöneten Fransa, fazla risk almadan yarı finale yükseldi.

İspanya – Belçika maçı, turnuvanın en kaliteli futboluna sahne olan karşılaşmalardan biri oldu. İspanya topa sahip olma oyunundan ödün vermezken, Belçika geçiş hücumlarıyla sürekli tehdit yarattı. Son bölümde baskısını artıran İspanya, oyunu domine eden taraf olarak hak ettiği bir galibiyet aldı ve yarı final biletini kaptı.

Norveç mücadele gücüyle İngiltere'yi uzun süre zorladı ve özellikle fiziksel oyunuyla rakibini rahatsız etti. Ancak İngiltere kritik anlarda yıldızlarının sahneye çıkmasıyla farkını gösterdi. Oyun zaman zaman İngilizlerin istediği akıcılıktan uzak olsa da tecrübe ve bireysel kalite onları yarı finale taşıdı.

Skor rahat görünse de Arjantin özellikle ilk bölümde disiplinli İsviçre savunmasını aşmakta zorlandı. Maç ilerledikçe Arjantin'in hücum kalitesi ve geniş kadro derinliği ön plana çıktı. İsviçre direndi, ancak Arjantin vites yükselttiği anlarda bariz farkına cevap veremedi.

Bu sonuçlarla yarı final eşleşmeleri de futbolseverleri heyecanlandıracak seviyede sonunda! Fransa – İspanya bu erken final maçını sabırsızlıkla bekliyoruz… İngiltere – Arjantin maçı ise biri Avrupa futbolunun diğeri Güney Amerika’nın devi. İngiltere'nin disiplinli yapısıyla Arjantin'in yaratıcı hücum gücünü izlemek oldukça keyif verici olacak ve futbola doyacağız.

Almanya MotoGP

Sachsenring her zamanki gibi harika bir mücadeleye sahne oldu. Harika haber ise, Pramac Racing koltuğundaki gururumuz Toprak Razgatlıoğlu, böylesi zorlu bir pistte damalı bayrağı 15. sırada görerek MotoGP kariyerindeki hanesine çok değerli 1 puan daha yazdırmayı başardı! Bu podyuma ve Toprak'ımızın performansını Sachsenring'in karakteristik yapısı üzerinden teknik olarak kısaca bakalım. Bu pistte lastik yönetimi çok önemlidir. Takvimin en ekstrem pistlerinden biri. Toplam 13 virajın 10 tanesi sol, sadece 3 tanesi sağ viraj. Bu asimetrik yapı, teknik analizin merkezini oluşturuyor. Asimetrik ısı dağılımı işin püf noktası, lastiklerin sol yanağı sürekli yük altında kalıp kavrulurken, sağ yanağı düzlüklerde ve sol virajlarda buz kesiyor. Uzun sol virajlar serisinden sonra gelinen ilk hızlı sağ viraj olan 11. virajda (Waterfall), lastiğin sağ tarafı soğumuş olduğu için her tur "low-side" kaza riski yaşanıyor.

Marc Márquez (Sachsenring Kralı) geri döndü. Bu pist özelindeki sol virajlardaki üstün gövde geometrisini yine konuşturdu. Ducati GP26'nın arka tekerlek tutuşunu (rear-grip) mükemmel yönetti. Sol virajların uzun apekslerinde motoru erken doğrultup (pick-up tekniği), lastiğin merkezindeki geniş yüzeyi kullanarak hızlandı. Bu sayede sol yanakları koruyarak yarış sonunda farkı açtı.

Trackhouse Aprilia dominasyonu (Ogura & Fernández) Trackhouse takımının podyuma iki motor sokması yarışın en büyük sürpriziydi. Aprilia RS-GP26 için, karakteristik olarak ön lastik hissiyatı (front-end feel) en yüksek motorlardan biri. Raúl Fernández yarışın ilk bölümünde harika bir tempo tutturdu ancak lastiği erken tüketti. Ogura ise akıllı sürüşü ile domine etti. Yarış çizgisini biraz daha geniş tutup apekslerde motoru çok yatırmayarak ön lastik sıcaklığını dengede tuttu. Son turlarda Raúl'ün ön lastiğinin bitmesini fırsat bilip ikinciliği kaptı.

Toprak Razgatlıoğlu! Pramac ile gelen savaşçı puanı, Toprak için Sachsenring, bir Superbike şampiyonunun MotoGP prototipine uyum sürecindeki en sert sınavlardan biriydi. 16. sıradan başlayıp yarışı 15. bitirerek puan barajına girmesi büyük bir başarı. Frenleme ve geometri uyumu! TOPRAKLAMA, Toprak’ın alametifarikası olan "arka tekerleği havada" sert frenleme tarzı, Pirelli lastikli Superbike motorlarında harika çalışıyor. Ancak MotoGP'deki Michelin ön lastikleri, motorun ön tarafına çok daha erken ve sürekli bir yük bindirilmesini (trail braking) talep ediyor. Toprak yarış boyunca Pramac Yamaha'sının sert şasisini, Sachsenring’in birbirine bağlanan dar sol virajlarında döndürmek için fiziksel olarak çok büyük güç sarf etti. Ön lastik sıcaklığı tırmanmasına rağmen çizgisini kaybetmedi, Morbidelli ve Rins gibi isimlerin arkasında yarışı stabil bir tempoyla bitirip puanı kopardı. MotoGP'deki bu adaptasyon sürecinde, böylesine "tek taraflı" bir pistte puan almak saf yeteneğinin bir kanıtı.