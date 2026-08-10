Yeniçağ Gazetesi
10 Ağustos 2026 Pazartesi
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Anasayfa Ekonomi Benzine bu gece zam geliyor: Pompaya yansıyacak miktar belli oldu

Benzine bu gece zam geliyor: Pompaya yansıyacak miktar belli oldu

ABD-İran savaşının etkileri, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarındaki balonu şişirmeye devam ediyor. Benzine bu gece zam gelecek.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Benzine bu gece zam geliyor: Pompaya yansıyacak miktar belli oldu - Resim: 1

Benzine bu gece yarısı bir zam daha geliyor.

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Benzine bu gece zam geliyor: Pompaya yansıyacak miktar belli oldu - Resim: 2

Akaryakıt fiyatlarındaki fahiş artışların vatandaşı olumsuz etkilememesi için uygulanan eşel mobil sistemi, indirimleri de yuttu. Gelen dev zamların yanında eriyip giden indirimler ÖTV'ye kesildi.

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Benzine bu gece zam geliyor: Pompaya yansıyacak miktar belli oldu - Resim: 3

Zamlar büyük, indirimler küçük olunca akaryakıtta cep yakan fiyatlar ortaya çıktı. eşel mobil vatandaşa çare olamadı.

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Benzine bu gece zam geliyor: Pompaya yansıyacak miktar belli oldu - Resim: 4

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzine, bu gece yarısı 2 TL 8 kuruş zam bekleniyor.

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Benzine bu gece zam geliyor: Pompaya yansıyacak miktar belli oldu - Resim: 5

Bu tutarın, yüzde 25'i ÖTV'den karşılanacak.

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Benzine bu gece zam geliyor: Pompaya yansıyacak miktar belli oldu - Resim: 6

Yüzde 75'i pompaya yansıyacak.

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Benzine bu gece zam geliyor: Pompaya yansıyacak miktar belli oldu - Resim: 7

Buna göre pompaya yansıyacak zam tutarı 1,56 TL.

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Benzine bu gece zam geliyor: Pompaya yansıyacak miktar belli oldu - Resim: 8

10 Ağustos Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları (zamsız) şöyle:

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Benzine bu gece zam geliyor: Pompaya yansıyacak miktar belli oldu - Resim: 9

İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
Benzin: 68.36 TL

Motorin: 80.04 TL

LPG: 33.79 TL

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Benzine bu gece zam geliyor: Pompaya yansıyacak miktar belli oldu - Resim: 10

İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
Benzin: 68.21 TL

Motorin: 79.90 TL

LPG: 33.19 TL

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Benzine bu gece zam geliyor: Pompaya yansıyacak miktar belli oldu - Resim: 11

ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?
Benzin: 69.32 TL

Motorin: 81.16 TL

LPG: 33.89 TL

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Benzine bu gece zam geliyor: Pompaya yansıyacak miktar belli oldu - Resim: 12

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
Benzin: 69.62 TL

Motorin: 81.44 TL

LPG: 33.79 TL

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Benzine bu gece zam geliyor: Pompaya yansıyacak miktar belli oldu - Resim: 13

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

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Benzine bu gece zam geliyor: Pompaya yansıyacak miktar belli oldu - Resim: 14

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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