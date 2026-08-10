Benzine bu gece yarısı bir zam daha geliyor.
Benzine bu gece zam geliyor: Pompaya yansıyacak miktar belli oldu
ABD-İran savaşının etkileri, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarındaki balonu şişirmeye devam ediyor. Benzine bu gece zam gelecek.Yunus Arıkan
Akaryakıt fiyatlarındaki fahiş artışların vatandaşı olumsuz etkilememesi için uygulanan eşel mobil sistemi, indirimleri de yuttu. Gelen dev zamların yanında eriyip giden indirimler ÖTV'ye kesildi.
Zamlar büyük, indirimler küçük olunca akaryakıtta cep yakan fiyatlar ortaya çıktı. eşel mobil vatandaşa çare olamadı.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzine, bu gece yarısı 2 TL 8 kuruş zam bekleniyor.
Bu tutarın, yüzde 25'i ÖTV'den karşılanacak.
Yüzde 75'i pompaya yansıyacak.
Buna göre pompaya yansıyacak zam tutarı 1,56 TL.
10 Ağustos Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları (zamsız) şöyle:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
Benzin: 68.36 TL
Motorin: 80.04 TL
LPG: 33.79 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
Benzin: 68.21 TL
Motorin: 79.90 TL
LPG: 33.19 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?
Benzin: 69.32 TL
Motorin: 81.16 TL
LPG: 33.89 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
Benzin: 69.62 TL
Motorin: 81.44 TL
LPG: 33.79 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.