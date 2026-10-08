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Kaynak: AA

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 17. ayağı, 9-11 Ekim tarihlerinde Endonezya'daki Mandalika Pisti'nde düzenlenecek.

Moto2'de son dönemde başarılı sonuçlarla dikkat çeken Deniz Öncü, ELF Marc VDS Yarış Takımı adına organizasyonda mücadele edecek. Milli sporcu, yarın gerçekleştirilecek serbest antrenman seanslarında piste çıkacak.

Deniz Öncü, 10 Ekim Cumartesi günü yapılacak sıralama yarışında gridde avantajlı bir konum elde edebilmek için en iyi tur zamanını hedefleyecek.

Mandalika Pisti'nde gerçekleştirilecek ana yarış ise 11 Ekim Pazar günü koşulacak. 22 tur üzerinden yapılacak yarışın startı, Türkiye saatiyle 08.15'te verilecek.

CAN ÖNCÜ VE BAHATTİN SOFUOĞLU, PORTEKİZ'DE YARIŞACAK

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nun da yeniden döndüğü Dünya Supersport Şampiyonası'na ise Portekiz ayağıyla devam edilecek. Can Öncü ile birlikte Bahattin Sofuoğlu da Portekiz'de yarışacak.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 11. ayağı, Portekiz'in Estoril Pisti'nde 9-11 Ekim tarihlerinde koşulacak.

Şampiyonanın favori isimlerinden milli motosikletçi Can Öncü ile Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'de yarın serbest antrenmanların ardından aynı gün superpolede yarışacak.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda hafta sonunun 18 turluk ilk yarışı 10 Ekim Cumartesi günü TSİ 16.00'da, 18 turluk ikinci yarışı da 11 Ekim Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.