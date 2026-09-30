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Kaynak: AA

ELF Marc VDS Takımı ile şampiyonada mücadele eden ay-yıldızlı sporcu, 2-4 Ekim tarihlerinde Japonya’daki Motegi Pisti’nde rakipleriyle karşı karşıya gelecek.

Takvimin teknik özellikleriyle öne çıkan pistlerinden biri olan 4,8 kilometrelik Motegi, uzun düzlükleri ve sert frenaj noktalarıyla dikkati çekiyor. Moto2 pilotları burada 19 tur boyunca toplam 91,22 kilometre kat edecek.

Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 3 Ekim Cumartesi günü TSİ 07.40’ta başlayacak sıralama seansında yarışa mümkün olan en iyi noktadan başlayabilmek için mücadele verecek.

Japonya Grand Prix’sindeki Moto2 yarışı ise 4 Ekim Pazar günü TSİ 06.15’te start alacak.