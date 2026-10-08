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Kaynak: İHA

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 2026/2236 numaralı soruşturma kapsamında, Silifke Belediyesi bünyesindeki bazı ihale, mal ve hizmet alımı, hakediş, imar ve ruhsat işlemlerinin belirli bir organizasyon içerisinde kullanılarak üçüncü kişilerden haksız menfaat temin edildiği iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında belediye içerisinde görev yapan bazı yönetici ve personel ile belediye dışında bulunan bazı kişilerin süreklilik gösteren bir iş bölümü içerisinde hareket ettikleri yönündeki iddialar araştırıldı. Elde edilen deliller doğrultusunda yapılan araştırmalar kapsamında bilirkişi raporları hazırlandı, tanık beyanları alındı. Ayrıca Silifke Belediyesi bünyesinde çalışan bazı şüphelilerin etkin pişmanlık kapsamında ifadelerine başvuruldu.

Yürütülen soruşturma sonucunda özellikle belediyenin imar ve ruhsat işlemlerinde tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda Silifke Belediyesi Başkan Yardımcıları O.Ş. ve R.D., geçmiş dönem İmar Müdürü E.T.T. ile M.K., Ü.D., A.E.S. ve Y.N.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiği öğrenildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Mersin'in Silifke Belediyesi'ne düzenlenen ilk operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut'la beraber 19 kişi gözaltına alınmıştı. Mahkeme Turgut dahil 9 kişinin tutuklanmasına karar vermişti.