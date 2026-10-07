Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasından sonra gerçekleştirilecek başkanvekili seçimi için tarih belli oldu.
Seçer'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasından sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili seçimi 13 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI
1 Ekim tarihinde ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla gerçekleştirilen operasyonda Seçer dahil 59 kişi gözaltına alınmıştı.
6 Ekim tarihinde Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer dahil 34 kişi tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı dün akşam üç belediye başkanını ‘geçici tedbir’le görevden uzaklaştırdığını duyurdu.
Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığı, Tuncer’se Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği başkanlığından da uzaklaştırıldı.