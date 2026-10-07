Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasından sonra gerçekleştirilecek başkanvekili seçimi için tarih belli oldu.

Vahap Seçer’den tutuklama sonrası ilk açıklama: “Mersin’in iradesine müdahaleyi kabul etmiyorum”Vahap Seçer’den tutuklama sonrası ilk açıklama: “Mersin’in iradesine müdahaleyi kabul etmiyorum”Gündem

Seçer'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasından sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili seçimi 13 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek.

Mersin Büyükşehir’de başkanvekili seçimi için tarihi belli oldu: Vahap Seçer tutuklanmıştı - Resim : 2

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

1 Ekim tarihinde ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla gerçekleştirilen operasyonda Seçer dahil 59 kişi gözaltına alınmıştı.

6 Ekim tarihinde Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer dahil 34 kişi tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı dün akşam üç belediye başkanını ‘geçici tedbir’le görevden uzaklaştırdığını duyurdu.

Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığı, Tuncer’se Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği başkanlığından da uzaklaştırıldı.