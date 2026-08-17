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Mehmet Şimşek'in "Mali disiplini koruyoruz" paylaşımına Ağıralioğlu'ndan tepki geldi. Faiz yükünün 3 katına çıkarıldığını belirten Anahtar Parti lideri, vatandaşın daha fazla vergi ödeyip daha az alım gücüne sahip olduğunu söyledi.

Ağıralioğlu'nun paylaşımı şöyle:

Sayın Şimşek;

Faiz dışı fazla 470 milyar liraya çıktı diye milletimize bir “başarı hikâyesi” anlatıyorsunuz.

Peki faize ödediğimiz para ne oldu?

Türkiye geçmişte yılda ortalama 20 milyar dolar civarında faiz ödüyordu.

Son beş yılda uyguladığınız yanlış politikaların ardından kamunun yıllık faiz yükü yaklaşık 60 milyar dolara çıktı.

Yani faiz yükünü azaltmadınız; üç katına çıkardınız.

Sadece 2026’nın ilk 7 ayında merkezi yönetimin faiz gideri 40 milyar doları aştı.

Daha vahimi var:

Sizin hükûmetleriniz döneminde faize ödenen toplam paranın bugünkü kurla karşılığı yaklaşık 1 trilyon dolara ulaştı.

Şimdi çıkıp bütün bunların üzerine “mali disiplin” diyorsunuz.

Nerede bu disiplin?

Bir tarafta yüksek faizden kazanan finans çevreleri…

Carry trade ile Türkiye’ye gelip yüksek faizden parasına para katan sıcak para…

Diğer tarafta maaşı eriyen emekli, geçinemeyen asgari ücretli, ay sonunu getiremeyen memur, finansmana ulaşamayan esnaf, yatırım yapamayan sanayici…

Faizin kazananı belli, faturasını ödeyen belli!

Milletimiz vergisini ödüyor, siz faize ödüyorsunuz.

Milletimiz kemer sıkıyor, faiz giderleri büyüyor.

Milletimizin alım gücü düşüyor, siz buna “başarı” diyorsunuz.

Sayın Şimşek;

Faiz dışı fazla vermek tek başına marifet değildir.

Asıl marifet, milletin ödediği faizi azaltabilmektir.

Asıl başarı; borçlanma maliyetini düşürmek, üretimi artırmak, fabrikaları çalıştırmak, istihdam oluşturmak ve milletin refahını yükseltmektir.

Şimdi milletimiz adına soruyoruz:

Yıllık 20 milyar dolar civarındaki faiz yükünü nasıl 60 milyar dolara çıkardınız?

Bugünkü kurla yaklaşık 1 trilyon dolarlık bu faiz faturası nasıl oluştu?

Millet daha fazla vergi ödeyecek, daha az hizmet alacak, daha az tüketecek; siz topladığınız parayı faize verecek ve adına da “mali disiplin” diyeceksiniz.

Bu nasıl bir mali disiplin?

Bu nasıl bir başarı hikâyesi?

MEHMET ŞİMŞEK NE DEMİŞTİ?