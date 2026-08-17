Özgür Erdursun binlerce kişiyi uyardı: SGK tespit ederse yandınız

Aile işletmelerinde eşin, çocuğun ya da diğer yakınların işyerinde çalışması oldukça yaygın. Ancak SGK açısından aile bağı tek başına sigortalılık için yeterli olmadığı gibi, yıllarca prim ödenmiş olması da her bildirimin otomatik olarak geçerli sayılacağı anlamına gelmiyor. Özellikle emeklilik döneminde geçmiş hizmetlerin incelenmesiyle birlikte, “Eşimi kendi işyerimde sigortalı gösterebilir miyim?” sorusu önemli bir hukuki ve mali sonuç doğurabiliyor. Peki hangi durumlarda eşin sigortalılığı geçerli, hangi durumlarda bildirilen günler emeklilik hesabında dikkate alınmayabilir? SGK uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde merak edilen soruları yanıtladı.
İşte SGK mevzuatı açısından merak edilen ayrıntılar...