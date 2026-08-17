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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayı ile ocak-temmuz dönemine ilişkin merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan makroekonomik veriler, bütçe harcamalarındaki keskin artışı ve faiz yükündeki büyümeyi gözler önüne serdi.

TEMMUZ AYINDA TABLO TERSİNE DÖNDÜ

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında 23,9 milyar lira ile sınırlı kalan bütçe açığı, bu yıl rekor bir ivmeyle 378,1 milyar liraya fırladı. Bütçe dengesinde yaşanan bu bozulmanın en net göstergelerinden biri de faiz dışı denge oldu. Geçen yıl temmuz ayında 110,7 milyar lira faiz dışı fazla verilirken, bu yıl tablo tersine dönerek 51,3 milyar liralık faiz dışı açık kaydedildi.

Yıllık bazda yüzde 59,8 artışla 1 trilyon 790,5 milyar lira seviyesine ulaştı. (Geçen yıl aynı ay: 1 trilyon 120,8 milyar TL)

Yüzde 28,8 oranında artış göstererek 1 trilyon 412,4 milyar lira oldu.

Sadece temmuz ayında bütçeden faize ayrılan tutar 326,8 milyar lira olarak kaydedildi. Faiz hariç giderler ise yüzde 48,4'lük yükselişle 1 trilyon 463,7 milyar liraya çıktı.

VERGİ GELİRLERİ 1,2 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Gelir kalemlerindeki artış hızı, harcamalardaki büyümenin gerisinde kaldı. Temmuz ayında vergi gelirleri yüzde 30 oranında artarak 1 trilyon 234,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 145,6 milyar lira seviyesinde kaldı.

7 AYLIK FATURA: AÇIK 1,3 TRİLYON LİRAYI GEÇTİ

Ocak-temmuz dönemini kapsayan 7 aylık verilere bakıldığında bütçe açığının giderek büyüdüğü görülüyor. Toplam giderler yüzde 36,6 artışla 10 trilyon 520,7 milyar liraya gelirken, toplam giderler ise yüzde 37,4 artışla 9 trilyon 199,7 milyar lira oldu.

Geçen yıl aynı dönemde 1 trilyon 4,3 milyar lira olan açık, bu yıl 1 trilyon 320,9 milyar liraya yükseldi.

Yılın ilk 7 ayında faize ödenen toplam tutar 1 trilyon 791 milyar lira oldu.

7 aylık dönemde yüzde 37,3 artarak 7 trilyon 854,6 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

7 aylık faiz dışı fazla ise 241,7 milyar liradan 470,1 milyar liraya yükseldi.