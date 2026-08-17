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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Şimşek, jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkilerine rağmen mali disiplinin korunduğunu belirterek, bütçe hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini bildirdi.

FAİZ DIŞI FAZLA 470 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Şimşek'in verdiği bilgiye göre, borç yükünün azaltılmasında önemli bir gösterge olan faiz dışı bütçe fazlası, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 228 milyar lira artarak 470 milyar liraya ulaştı.

Şimşek, dezenflasyon sürecini desteklemek amacıyla eşel mobil uygulaması kapsamında önemli ölçüde vergi gelirinden feragat edildiğini, iç talepteki dengelenmenin de gelir performansı üzerinde etkili olduğunu belirtti.

“BÜTÇE HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA İLERLİYORUZ”

Bakan Şimşek, söz konusu gelişmelere rağmen bütçe hedeflerinden sapmadıklarını vurguladı.

Şimşek, değerlendirmesinde, “Dezenflasyonu desteklemek amacıyla eşel mobil uygulaması kapsamında önemli ölçüde vergi gelirinden feragat etmemize ve iç talepteki dengelenmenin gelir performansı üzerindeki etkilerine rağmen bütçe hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz.” ifadelerini kullandı.

YURT İÇİ BORÇ ÇEVİRME ORANI YÜZDE 87 OLDU

Şimşek ayrıca finansman koşullarının gözetildiğini belirterek, yurt içi borç çevirme oranının yüzde 87 seviyesinde tutulduğunu açıkladı.

Bakan Şimşek, gelir politikalarında artan etkinlik ve güçlenen harcama disiplini sayesinde oluşturulan mali alanın öncelikli alanlara yönlendirileceğini belirtti.

MALİ ALAN DEZENFLASYON SÜRECİNİ DESTEKLEYECEK

Şimşek, mali disiplinin korunmasının yanı sıra elde edilen mali alanın dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak şekilde kullanılacağını ifade etti.

Bakan, “Gelir politikalarımızda artan etkinlik ve güçlenen harcama disipliniyle sağladığımız mali alanı öncelikli alanlara yönlendirmeye ve dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.