Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Taksit düzenlemelerinden MASAK'ın kiralık IBAN operasyonuna, mutfağa yansıyan enerji maliyetlerinden memurun emeklilik krizine kadar ekonominin tüm sıcak başlıkları tek bültende.

Keyifli ve bol farkındalıklı okumalar dileriz.

PARANIN SEYRİ VE YASAL DÜZENLEMELER

TAKSİTLİ ALIŞVERİŞTE YENİ DÖNEM: KURALLAR SİL BAŞTAN

Ticaret Bakanlığı, konut dışındaki mal ve hizmet satışlarında taksit sürelerini belirleme ve ek sınırlamalar getirme yetkisini yeniden düzenledi. 15 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle yeni taksit kurallarının önü açıldı.

MASAK'TAN KİRALIK IBAN HAMLESİ: HESAPLAR ANINDA KAPATILACAK

MASAK, şüpheli işlem kriterlerini belirleyerek yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkta kullanılan kiralık IBAN'lara karşı yeni rehber yayımladı. Alınan karara göre, şüpheli hesapların mobil bankacılığı anında kapatılacak.

ALAATTİN AKTAŞ'TAN FON VURGUNU TEPKİSİ: HESAP SORULMAYAN TEK KESİM KİM?

Ekonomist yazar Alaattin Aktaş, günlerdir tartışılan fon vurgununda göz ardı edilerek asıl unutulan noktaya dikkat çekti: Herkesin her şeyi bildiği halde önlem almadığı bir sistemde, hesabı sorulmayan o tek kesim kim?

ÜRETİM, İSTİHDAM VE SEKTÖREL VERİLER

TÜİK İSTİHDAM VE HİZMET VERİLERİ: SANAYİDE KAN KAYBI SÜRÜYOR

TÜİK verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı Ağustos 2026'da yıllık yüzde 2 artışla 16,4 milyon kişiye ulaştı. Aynı dönemde hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 2,3 artarken, sanayi sektöründeki istihdam kaybı dikkat çekti.

İNŞAAT ÜRETİMİNDE AĞUSTOS AYI BİLANÇOSU: YÜZDE 2,3 ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ağustos ayı inşaat üretiminin yıllık bazda yüzde 2,3 arttığını açıkladı. TÜİK açıkladı: Ağustos ayı inşaat üretimi yüzde 2,3 arttı.

HİSSEDİLEN ENFLASYON VE TÜKETİCİ GÜNDEMİ

ENERJİ MALİYETİ MUTFAĞI VURUYOR: BRENT PETROLDE KRİTİK EŞİK

Brent petrolde varil fiyatının 104-105 dolar aralığına ulaşması, tarım ve taşımacılık giderlerine ilişkin endişeleri artırdı. Ekonomist Dr. Sefer Humar, enerji maliyetlerindeki yükselişin gıda tedarikini zorlaştırabileceğini ve market fiyatlarını yukarı çekebileceğini belirtti. Enerji maliyeti mutfağa yansıyor: Sefer Humar petrolde kritik eşiği söyledi.

ET İTHALATINDA TBMM'DE TANSİYON YÜKSELDİ: SORULAR GELECEK YILA ERTELENDİ

ESK Müdürü'nün kendi firması üzerinden et ithal ettiği iddiası TBMM'de tansiyonu yükseltti. Vatandaş ucuz et için şafak nöbeti tutarken, bürokrasiye yöneltilen kritik soruların "gelecek yıl" kalkanıyla ertelenmesi dikkat çekti.

YENİÇAĞ EKONOMİ ÖZEL HABER

SEL FELAKETİNDE SİGORTA TUZAĞI: UZMAN İSİMDEN YENİÇAĞ'A ÖZEL UYARI

İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli yağışın ardından meydana gelen hasarlarda vatandaşların nasıl bir yol izlemesi gerektiğini YENİÇAĞ olarak uzmanına sorduk. İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komitesi Üyesi Mithat Bekan, mağduriyet yaşanmaması için hayati uyarılarda bulundu.

EMADDER'DEN YENİÇAĞ'A ÖZEL: ŞATAFATLI MASALAR DEĞİL, YASA İSTİYORUZ

Türkiye genelinden yoğun bir katılımla 41. basın açıklamasını gerçekleştirmeye hazırlanan EMADDER'in Başkanı Mihriban Uğurlu, YENİÇAĞ’a yaptığı açıklamada eylemin adeta bir mitinge dönüşeceğini belirtti. Uğurlu, "Şatafatlı masalar değil, yasa istiyoruz" sözleriyle ses yükseltti.

SOSYAL POLİTİKALAR, İŞ HAYATI VE YAŞAM

MAKAS GİDEREK AÇILIYOR: MEMURLAR EMEKLİ OLMAK İSTEMİYOR

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında konuşan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memurun çalışırken aldığı maaş ile emekli maaşı arasındaki makasın giderek açıldığına dikkat çekerek, bu fark nedeniyle memurların emekli olmak istemediğini vurguladı.

📩 BİZE ULAŞIN Bültenimiz hakkındaki görüşlerinizi, piyasa gözlemlerinizi ve haber önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.