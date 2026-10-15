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Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahit Taylan’ın kendi firması üzerinden Macaristan’dan et ithal ettiği iddiaları TBMM’de tansiyonu yükseltti. Halk ucuz et için şafak nöbetleri tutarken, milyonluk faiz gelirleri ve liyakat tartışmaları gündeme bomba gibi düştü. Ancak milyonların beklediği o kritik sorular, komisyonda "önümüzdeki yıla" ertelendi.

KOMİSYONDA KALKAN KRİZİ

Sözcü'nün haberine göre, TBMM KİT Komisyonu’nda gerçekleşen 2024 yılı hesap görüşmelerine, ESK Genel Müdürü Mücahit Taylan’ın kendi şirketi Green Farm And Trade üzerinden Macaristan’dan et ithal ettiği iddiaları damga vurdu.

YENİ Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Taylan’ın şirketteki ortaklık ve yöneticilik durumunu sordu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na başvurulup başvurulmadığını masaya yatırdı. Ancak araya giren AKP’li Komisyon Başkanı Mustafa Savaş, "Biz 2024 yılı hesaplarını görüşüyoruz, bu konu 2025 yılının" diyerek soruları kesti. Taylan hakkındaki sorular cevapsız kalırken, konunun gelecek yıla bırakılması tepki çekti.

"MATEMATİK MEZUNU HAYVANCILIĞIN BAŞINDA"

Milletvekili Tahtasız, Genel Müdür Mücahit Taylan’ın Fen Fakültesi Matematik Bölümü mezunu olduğuna dikkat çekti. Tahtasız, "Hayvancılıktan anlamayan, sütü bilmeyen, kurumu tanımayan bir kişinin bu koltukta oturması liyakati sorgulatıyor" diyerek duruma sert tepki gösterdi.

VATANDAŞ ŞAFAK NÖBETİNDE, ESK FAİZ PEŞİNDE

Halk ucuz et alabilmek için sabahın ilk ışıklarında ESK kuyruklarında saatlerce beklerken, kurumun finansal tabloları dikkat çekti. Yıllarca zarar açıklayan ESK, 2024 yılında 11 milyar lira kâr duyurdu.

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, kurumun 2024’te mal alımına harcadığı her 100 liranın yalnızca 6.5 lirasını yerli üreticiye, 93.5 lirasını ise yurt dışı ithalata ve yabancı besiciye aktardığını belirtti. Ayrıca ESK'nın, besicilerin hayvan teslimi için peşin yatırdığı avanslardan elde ettiği faiz gelirinin 3 milyar 573 milyon lirayı bulduğu açıklandı.