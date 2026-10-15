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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılıkta sıklıkla kullanılan "kiralık hesap"lara karşı kapsamlı bir rehber yayımladı. IBAN'ını, şifresini veya mobil onay kodunu başkasına devredenler büyük risk altına girerken; bankalara şüpheli hesapların dijital erişimini anında kesme yetkisi ve zorunluluğu getirildi.

HESAP KULLANDIRMAK SADECE IBAN PAYLAŞMAK DEĞİL

MASAK rehberine göre; banka, ödeme ve elektronik para hesapları, ticari hesaplar ile kripto varlık cüzdanlarını kapsayan geniş bir alan risk altında. Hesap kullandırmak yalnızca IBAN paylaşımıyla sınırlı kalmıyor; mobil bankacılık şifreleri, banka kartları ve tek kullanımlık doğrulama (SMS) kodlarının devredilmesi de hesabın kontrolünü tamamen başkalarına bırakıyor.

Suç şebekeleri bu hesapları temin etmek için açık ilanların yanı sıra sosyal medya, mesajlaşma uygulamaları ya da arkadaş ve akraba çevresi üzerinden gelen "Hesabına para gelsin, sen bana gönder" veya "Kartını kısa süre kullanacağım" gibi masum gösterilen ricarları kullanabiliyor.

BANKALAR VE KURUMLAR İÇİN SIKI TEDBİRLER DEVREDE

Finansal kuruluşlar; müşteri faaliyetlerini izleme, işlem hacmi ile meslek/gelir düzeyini karşılaştırma ve şüpheli durumlarda doğrudan müşteriyle irtibat kurma gibi yükümlülüklerle sorumlu tutuluyor. Bir hesabın kiralık olma ihtimali belirdiğinde kurumların atacağı adımlar şunları kapsıyor:

-İşlem hacmine ve sayısına limit koyma

-Müşteriyle iş ilişkisini sınırlandırma veya sonlandırma

-Ek kontrol ve bilgi taleplerini artırma

-İnternet ve Mobil Bankacılık Anında Kapatılabilecek

-Kiralık hesap kullanımının tespiti ya da kuvvetli şüphe oluşması durumunda, bankaların alacağı acil önlemler netleştirildi:

Hesabın üçüncü kişilerce uzaktan kullanılmasını sağlayan mobil ve internet bankacılığı kanalları anında kapatılabilecek veya sınırlandırılabilecek.

Olayın niteliğine göre banka kartı, POS ve sanal POS hizmetleri durdurulabilecek, işlem limitleri düşürülebilecek.

Müşterinin açıklamalarının yetersiz kalması halinde iş ilişkisi tamamen sonlandırılabilecek ve durum adli süreçlere taşınabilecek.