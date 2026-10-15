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Memurların çalışırken aldıkları maaş ile emekli oldukları maaş arasındaki makas farkı açıldı. Memur emekli olmak istemiyor. Türkiye- Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci , “Biz eskiden 65 yaşı emeklilik açısından ‘mezarda emeklilik’ olarak nitelendirirken, şimdi geldiğimiz noktada uygulanan ücret politikasının yanlışlığından dolayı çalışanlar 65 yaşını beklemek zorunda kalıyor” dedi.

MAAŞ VE AYLIK ARASINDAKİ FARK BÜYÜK

Emekçilerin ek ödemelerinin emekliliğe yansıtılmaması maaş ve aylıklar arasındaki farkı büyüttü. Ayrıca memurlara 2023 yılında verilmeye başlanan “ilave ödeme” (seyyanen zam) da emekli aylıklarına yansımıyor. 8 bin 77 lira olarak başlayan bu uygulama şu anda 25 bin lira civarında. Ancak memur bunu emekli olduğunda alamıyor.

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında da konuya dair açıklamalarda bulunan Türkiye Kamu- Sen Genel Başkanı Önder Kahveci 2008 sonrası göreve başlayıp da emekli olan bir kamu personeline geçen yıl itibariyle bağlanan maaşın 18 bin lira olduğuna dikkat çekti

"SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ YENİDEN ELE ALINMASI LAZIM"

Memura bağlanan aylığın da altında olduğuna işaret eden Kahveci, “Sosyal güvenlik sisteminin yeniden ele alınması lazım. Baştan aşağıya yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Bu ilave ek ödeme, ek ders ücreti, teşvik ödemesi, nöbet ücreti gibi ödemeler emekliliğe esas kazanç olarak neden değerlendirilmesin?” dedi.

Kahveci sistemin ne kadar çok kayıt altına alınırsa, ne kadar çok prim toplanırsa o kadar güçlü olacağına işaret ederek, “Sosyal güvenlik sisteminde gerekli düzenlemelerin yapılması seçenekleri değerlendirilmelidir. Ek ödeme, tazminat, döner sermaye, ek ders, nöbet ücretleri gibi birçok ödemenin de emekliliğe esas kazançta değerlendirilmesi gerekir” diye konuştu.

Kahveci, ilave ek ödemenin de emekliliğe yansıtılmadığına dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“8 bin 77 liraydı, şimdi 25 bin lira oldu. Çalışırken maaşın önemli bir bölümünü oluşturan bu ödemede emeklilerin dışarıda bırakılması görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki bağı tamamen kopardı. Dolayısıyla şu anda memurların hiçbirisi 65 yaşından önce emekli olmak istemiyor. Zorunlu olarak istemiyor. Biz eskiden 65 yaşı emeklilik açısından ‘mezarda emeklilik’ olarak nitelendirirken şimdi geldiğimiz noktada uygulanan ücret politikasının yanlışlığından dolayı çalışanlar 65 yaşını beklemek zorunda kalıyor.”