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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ağustos ayı inşaat üretiminin yıllık yüzde 2,3 arttığını açıkladı.

2026 yılı Ağustos ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 21,8 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,1 artış kaydetti.

2026 yılı Ağustos ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,5 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 2,2 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 3,8 artış gösterdi.