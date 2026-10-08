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Kaynak: Haber Merkezi

Çiftçi, enkazdan şu ana kadar 5 kişinin sağ çıkarılarak hastaneye sevk edildiğini, binanın üst katlarında bulunan 10 kişinin ise güvenli şekilde tahliye edildiğini açıkladı.

Çiftçi, enkaz altında olduğu değerlendirilen 4 vatandaşla irtibat sağlandığını, toplam 7 kişinin enkaz altında olabileceğinin değerlendirildiğini belirterek, “Önceliğimiz, enkaz altında bulunan her bir vatandaşımıza ulaşmak ve onları sağlıkla ailelerine kavuşturmaktır” dedi.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla 2 Mülkiye Müfettişi görevlendirildiğini ve müfettişlerin çalışmalara başladığını belirten Çiftçi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Maltepe’de tüm imkânlarımızla sahadayız. İstanbul Maltepe’de meydana gelen bina çökmesinin ardından, ilgili tüm kurumlarımızın koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle ve aralıksız sürdürüyoruz. Şu ana kadar enkazdan 5 vatandaşımız sağ olarak çıkarılarak hastanelere sevk edildi, binanın üst katlarında bulunan 10 vatandaşımız güvenli şekilde tahliye edildi.

Enkaz altında olduğu değerlendirilen 4 vatandaşımızla irtibat sağlandı. Toplam 7 vatandaşımızın enkaz altında olabileceği değerlendiriliyor. Önceliğimiz, enkaz altında bulunan her bir vatandaşımıza ulaşmak ve onları sağlıkla ailelerine kavuşturmaktır.

Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için görevlendirdiğimiz 2 Mülkiye Müfettişimiz çalışmalara başlamıştır. Allah, enkaz altında bulunan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmayı ve onları sevdiklerine kavuşturmayı nasip etsin. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, Maltepeli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”