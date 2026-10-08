Maltepe’de 7 katlı bir binanın alt katlarının çökmesi nedeniyle arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İstanbul Maltepe'de 7 katlı bina çöktü: Binada kalanlar var - Resim : 1

Maltepe Cevizli Mahallesi'nde binada kalanların olduğu ifade edilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İstanbul Maltepe'de 7 katlı bina çöktü: Binada kalanlar var - Resim : 2
Binanın yıkılmadan önceki görüntüsü

Binanın ilk üç katında çökmenin gerçekleştiği aktarıldı.

İstanbul Maltepe'de 7 katlı bina çöktü: Binada kalanlar var - Resim : 3

Binanın çökme yaşanmayan üst katlarında mahsur kalanlar, olay yerindeki ekipler tarafından tahliye edildi.

İstanbul Maltepe'de 7 katlı bina çöktü: Binada kalanlar var - Resim : 4

Çökme sonrası 2 kişi sağ olarak çıkarıldı.

İstanbul Maltepe'de 7 katlı bina çöktü: Binada kalanlar var - Resim : 5

DAVUT GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül ise bina çökmesine dair, şu ifadeleri kullandı:

"Zemin artı 6 katlı bir bina. Zemin dükkan 6 katta da daire olarak kullanıyor. Toplam 12 daire var, nüfus dairesine göre toplam 33 kişi yaşıyor. Enkaz altındaki 7 kişinin 4'ü ile temas sağlandı. Dairelerden zemin artı 2 kattaki 4 daire çökme nedeniyle zarar görmüş. Bizdeki kayıtlara göre 4 daire toplam 14 kişi kayıtlı olarak görünüyor. Bazen misafir olarak gelenler olabiliyor. Şu ana kadar 14 dairede yaşayanlardan 2 kişinin memlekette olduğunu tespit ettik. 7 kişiden 4 tanesiyle iletişim kuruldu. Çalışmalar devam ediyor. 3 kişinin de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor."

Enkazda arama kurtarma çalışması devam ediyor.

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