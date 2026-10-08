Kaynak: AA / DHA / İHA

Maltepe’de 7 katlı bir binanın alt katlarının çökmesi nedeniyle arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Maltepe Cevizli Mahallesi'nde binada kalanların olduğu ifade edilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Binanın yıkılmadan önceki görüntüsü

Binanın ilk üç katında çökmenin gerçekleştiği aktarıldı.

Binanın çökme yaşanmayan üst katlarında mahsur kalanlar, olay yerindeki ekipler tarafından tahliye edildi.

Çökme sonrası 2 kişi sağ olarak çıkarıldı.

DAVUT GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül ise bina çökmesine dair, şu ifadeleri kullandı:

"Zemin artı 6 katlı bir bina. Zemin dükkan 6 katta da daire olarak kullanıyor. Toplam 12 daire var, nüfus dairesine göre toplam 33 kişi yaşıyor. Enkaz altındaki 7 kişinin 4'ü ile temas sağlandı. Dairelerden zemin artı 2 kattaki 4 daire çökme nedeniyle zarar görmüş. Bizdeki kayıtlara göre 4 daire toplam 14 kişi kayıtlı olarak görünüyor. Bazen misafir olarak gelenler olabiliyor. Şu ana kadar 14 dairede yaşayanlardan 2 kişinin memlekette olduğunu tespit ettik. 7 kişiden 4 tanesiyle iletişim kuruldu. Çalışmalar devam ediyor. 3 kişinin de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor."

Enkazda arama kurtarma çalışması devam ediyor.

AYRINTILAR GELİYOR...