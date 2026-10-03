Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: İki yarışmacının kaderi belli oldu

MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: İki yarışmacının kaderi belli oldu

MasterChef Türkiye’de haftanın sonuna yaklaşılırken yarışmacılar kritik mücadelede karşı karşıya geldi. Şeflerin değerlendirmesi sonrası dengeler değişirken, eleme potasına girecek iki isim daha belli oldu. İşte nefes kesen gecede yaşananlar...

Kaynak: Haber Merkezi
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MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: İki yarışmacının kaderi belli oldu - Resim: 1

2 Ekim Cuma günü MasterChef yeni bölümüyle ekrana geldi. Dokunulmazlık oyununun ardından eleme adayları belli olurken haftanın sonuna doğru heyecan arttı.

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MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: İki yarışmacının kaderi belli oldu - Resim: 2

Yayınlanan son bölümde MasterChef Türkiye'de 3. eleme adayı Şirin Gül olurken, 4. eleme adayı Buse olmuştu.

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MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: İki yarışmacının kaderi belli oldu - Resim: 3

Peki, 2 Ekim 2026 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme potasında kimler var?

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MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: İki yarışmacının kaderi belli oldu - Resim: 4

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2026'nın bireysel dokunulmazlığını kazanan isim Tolgahan oldu.

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MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: İki yarışmacının kaderi belli oldu - Resim: 5

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

MasterChef'te 1. ve 2. eleme adayları Kübra ve Ayşe seçildi. 3. eleme adayı Şirin Gül olurken Buse haftanın 4. eleme adayı oldu.

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MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: İki yarışmacının kaderi belli oldu - Resim: 6

MasterChef'te 5. ve 6. eleme adayları ise Batuhan ve Nurten oldu.

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MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: İki yarışmacının kaderi belli oldu - Resim: 7

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımın yarışmacıları, bu kez bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.

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MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: İki yarışmacının kaderi belli oldu - Resim: 8

Şeflerin değerlendirmesinin ardından en başarılı tabağı hazırlayan Bahar, bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

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