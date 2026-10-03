2 Ekim Cuma günü MasterChef yeni bölümüyle ekrana geldi. Dokunulmazlık oyununun ardından eleme adayları belli olurken haftanın sonuna doğru heyecan arttı.
MasterChef’te taşlar yerinden oynadı: İki yarışmacının kaderi belli oldu
MasterChef Türkiye’de haftanın sonuna yaklaşılırken yarışmacılar kritik mücadelede karşı karşıya geldi. Şeflerin değerlendirmesi sonrası dengeler değişirken, eleme potasına girecek iki isim daha belli oldu. İşte nefes kesen gecede yaşananlar...Kaynak: Haber Merkezi
Yayınlanan son bölümde MasterChef Türkiye'de 3. eleme adayı Şirin Gül olurken, 4. eleme adayı Buse olmuştu.
Peki, 2 Ekim 2026 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme potasında kimler var?
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye 2026'nın bireysel dokunulmazlığını kazanan isim Tolgahan oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?
MasterChef'te 1. ve 2. eleme adayları Kübra ve Ayşe seçildi. 3. eleme adayı Şirin Gül olurken Buse haftanın 4. eleme adayı oldu.
MasterChef'te 5. ve 6. eleme adayları ise Batuhan ve Nurten oldu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımın yarışmacıları, bu kez bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.
Şeflerin değerlendirmesinin ardından en başarılı tabağı hazırlayan Bahar, bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.