Kaynak: Haber Merkezi

Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren 5 işçiden Kerim Ören için yüzlerce kişi bir araya geldi.

Soma'da toplanan kalabalık, Ören'i son yolculuğuna uğurlamak üzere mezarlığa doğru yürüdü.

YÜZLERCE KİŞİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Gazeteci Evrim Deniz'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, İmbat Madencilik'te hayatını kaybeden Kerim Ören'in cenazesi için yüzlerce kişinin mezarlığa doğru yürüdüğü görüldü.

Faciada Kerim Ören'in de aralarında bulunduğu 5 işçi yaşamını yitirirken, 2 işçi yaralanmıştı.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Maden faciasına ilişkin başlatılan soruşturma da sürüyor. Soruşturma kapsamında maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

OLASI İHMALLER ARAŞTIRILIYOR

Göçüğün ardından başlatılan soruşturma kapsamında olayda olası sorumluluğu veya ihmali bulunan kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.