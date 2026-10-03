Neşeli Günler filmindeki o tartışma son buldu: Turşunun sırrı çözüldü

Kimisi soruyor bize mesela, ‘suyu kaynatıyor musunuz yoksa soğuk suyla mı yapıyorsunuz, veyahut da sirkeyi ne kadar atıyorsunuz, limonu ne kadar atıyorsunuz. Biz sirke, limon yok kullanımıyoruz dediğimiz zaman da şaşırıyorlar. Kimse bilmez dağ eriği dediğimiz bir erik vardır. Dağlarda yetişir marmelatını yaparım, onun marmelatını atarım. Hem ekşilik hem de aroma katsın diye ve turşuların aromasını tamamen değiştirir. Soruyorlar ‘bamyanın da mı turşusu var, yumurtanın da mı var' diyorlar mesela. Şu an mesela bamya yetiştiremiyoruz.