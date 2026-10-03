Motorinde tabelalar yine değişecek: Tarih açıklandı

Motorine, bu gelişmeye bağlı olarak yeni bir indirim gündeme geldi. Sektör kaynakları yaptıkları açıklamada, "Bugünden geçerli 2 TL 22 kuruş indirim yapılan motorinde, tabelalar bir kez daha değişecek. Motorine, salı günü de 4 TL 95 kuruş indirim bekleniyor. Benzinde bir fiyat hareketi söz konusu değil" yorumu yaptı.