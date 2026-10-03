Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Motorinde tabelalar yine değişecek: Tarih açıklandı

Motorinde tabelalar yine değişecek: Tarih açıklandı

Motorine bugün yapılan 2,22 TL’lik indirimin ardından 4,95 TL daha indirim yapılması bekleniyor. Küresel piyasalarda motorinin ton fiyatı düşerken Brent petrol 102-103 dolar seviyesinde işlem görüyor. Benzinde ise fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Kaynak: ANKA
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Motorinde tabelalar yine değişecek: Tarih açıklandı - Resim: 1

Motorinde, tabelalar bir kez daha değişecek, bugünden geçerli 2 TL 22 kuruş indirim yapılan motorine, salı günü de 4 TL 95 kuruş indirim bekleniyor. Benzinde bir fiyat hareketi söz konusu değil.

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Motorinde tabelalar yine değişecek: Tarih açıklandı - Resim: 2

Küresel piyasalarda petrol ile benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Brent petrol fiyatları, 100 doları aşıp, yukarı yönlü seyrini sürdürüyor.

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Brent petrol halen 102-103 dolardan işlem görüyor.

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Uluslararası piyasalarda, motorin ve benzinin metrik ton fiyatları düşüyor.

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30 Eylül Çarşamba günü bin 485 doları gören motorinin tonu, önce yükseldi ardından da hızla düştü.

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Motorin fiyatları, 1 Ekim’de bin 500 doları gördü. Kademeli olarak düşüş gösterdi, önce bin 417 dolara ardından da bin 382 dolara kadar geriledi.

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Motorinde tabelalar yine değişecek: Tarih açıklandı - Resim: 7

Motorine, bu gelişmeye bağlı olarak yeni bir indirim gündeme geldi. Sektör kaynakları yaptıkları açıklamada, "Bugünden geçerli 2 TL 22 kuruş indirim yapılan motorinde, tabelalar bir kez daha değişecek. Motorine, salı günü de 4 TL 95 kuruş indirim bekleniyor. Benzinde bir fiyat hareketi söz konusu değil" yorumu yaptı.

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Motorinde tabelalar yine değişecek: Tarih açıklandı - Resim: 8

Kaynaklar, ABD-İran savaşının ardından gerek Brent petrol, gerekse motorin ve benzinin ton fiyatlarının ciddi biçimde yükseldiğini anımsatarak, "Yurt içinde benzin ve motorine peş peşe zamlar yapıldı. Örneğin, geçen yıl ekimde bir litre benzin ve motorinin fiyatı, 55 TL düzeyindeydi.

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Motorinin litresi kısa süre önce 100 TL’yi aştı. Benzinin litresi de 90 TL’ye dayandı" dedi.

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Motorinde tabelalar yine değişecek: Tarih açıklandı - Resim: 10

Küresel gerilimlerin azalması durumunda akaryakıt fiyatlarının daha makul bir seviyeye gelebileceğini belirten kaynaklar, şu yorumu yaptı:

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"Bu arada unutmamak gerekiyor ki benzin ve motorinin ÖTV’leri aşamalı olarak artacak.

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Bu da yeni zamlar anlamına geliyor.

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Örneğin motorinin ÖTV’si 1 Kasım’da 3 TL, 1 Aralık’ta 3 TL daha artacak. Bu durumda KDV ile birlikte 1 Kasım’da 3,60 TL, 1 Aralık’ta da 3,60 TL zam yapılacak. Aynı durum benzinde de söz konusu"

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