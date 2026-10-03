9 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından siyasi kariyerine hangi çizgide devam edeceği merak konusu olan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Nefes yazarı Aytunç Erkin'in sorularını yanıtladı.
Mansur Yavaş'tan o soruya yanıt
Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "AK Parti'ye katılacağı" yönündeki iddialara açıklık getirdi.Kaynak: Diğer
Erkin, bugünkü köşe yazısında Yavaş ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.
Erkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşmeyi hatırlatarak Yavaş’a yönelttiği "AK Parti'ye geçecek misiniz?" sorusunu yöneltti.
ABB Başkanı Yavaş, "İstifa metnimdeki o cümlelere bakın" yanıtını verdi.
Yavaş'ın işaret ettiği istifa açıklamasının ilgili bölümünde, elde edilen makamların seçmenin onay vermediği farklı siyasi partilere taşınmasına yönelik net bir eleştiri yer alıyordu.
Metinde Yavaş şu ifadelere yer vermişti:
"İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur."
Yavaş'ın, hakkındaki iddialara karşı istifa metninde, yer alan ifadeler AK Parti'ye geçiş kapısını kapattığı şeklinde yorumlandı.