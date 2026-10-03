Kanal D’nin yeni sezon dizilerinden ‘Karakuyu’nun startı verildi. OGM imzalı dizinin oyuncu kadrosu, okuma provasında ilk kez bir araya geldi.

Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olmaya aday ‘Karakuyu’nun yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun otururken yapımın senaryosunu ise Deniz Akçay kaleme alıyor. Karakuyu, geçmişinden uzaklaşarak kendine yeni bir hayat kuran Ferda’nın yıllar sonra aldığı beklenmedik bir mirasla yeniden doğup büyüdüğü topraklara dönmesini konu alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Onur Tuna, Özge Törer, Sermiyan Midyat, Uğur Uzunel, Ayça Erturan, Yaren Yapıcı, Cenan Çamyurdu, Elçin Atamgüç, Emrah Özdemir, Cihan Talay, Burcu Salihoğlu, Ceren Koç, Özlem Taş, Pervin Mert, Selen Güney, Abdullah Cersel, Defne Burnaz, Betül Alaz, Deniz Bal, Emin Çalış, Yaren Özkoca, Efe Akarler, Alperen Yazıcı ve Nazan Diper yer alıyor.

Aile sırları, güç mücadeleleri ve geçmişten bugüne taşınan hesaplarla örülü ‘Karakuyu’, Ferda’nın kendi hayatını ve toprağını geri alma mücadelesini de ekrana taşıyacak.

Kariyerine ‘Hep Palavra’yla başladı

Sadece YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Big5 Türkiye’deki performansıyla dikkat çeken ve yarışmanın finalistlerinden Dilara Bural, müzik kariyeri için startı verdi.

Dilara Bural, ilk şarkısı ‘Hep Palavra’yı DMC etiketiyle yayınladı. Sözleri ve müziği Dilara Bural imzası taşıyan eserin düzenlemesini Arem Özgüç ve Arman Aydın yapmış. Şarkıya Mert Dan’ın yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Güçlü performansı, sahne enerjisi ve kendine özgü tarzıyla öne çıkan Dilara Bural, ilk şarkısında yalnızca yorumcu kimliğiyle değil; şarkı yazarı ve besteci yönüyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

‘Hep Palavra’, güçlü gitar melodileri ve bas ağırlıklı altyapısıyla enerjisi yüksek, modern bir Türkçe pop sound’u ortaya koyuyor.

Muammer Karaca Tiyatrosu açıldı

1950’lerden günümüze İstanbul’un tiyatro hafızasının en önemli duraklarından biri olan Muammer Karaca Tiyatrosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerçekleştirilen restorasyonun ardından kapılarını yeniden açtı.

Yeni dönemde bağımsız tiyatrolara ve farklı sahne sanatlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanan sahnenin yeniden açılışı, özel bir davetle gerçekleşti. Muammer Karaca Tiyatrosu’nun kapıları, 14 yıllık sessizliğin ardından grafik-tasarım dünyamızın unutulmaz isimlerinden Mengü Ertel’in tiyatroya adanan çok özel sergisiyle açıldı. Açılışta Erol Babaoğlu ve Şebnem Sönmez, Türk tiyatrosunun iki unutulmaz yapıtından, ‘Deli Dumrul’ ve ‘Keşanlı Ali Destanı’ndan sahneler canlandırdılar.

Muammer Karaca’nın, 1955’te salonun ilk açılışında yaptığı konuşmanın okunmasının ardından Şehir Tiyatroları’nın yeniden açılış için özel olarak hazırladığı, İstanbul’un ve Beyoğlu’nun tiyatro belleğinde geçmişle bugünü buluşturan müzikli ve hicivli anlatısı ‘İlk Temsil’ sahnelendi.