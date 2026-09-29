Televizyonlarda yeni sezonun başlamasıyla birlikte yapımların başarı tablosu da şekillenmeye başladı. Haftalar ilerledikçe bu durum daha da netleşecek.

Şu an için Pazar akşamları kıran kırana bir yarış var. Uzun zaman sonra ‘Pazar’ın dengesi resmen değişti. Yıllardır zirvede yer alan ‘Teşkilat’, liderliği yazdan devam eden ‘Daha 17’ye bıraktı. Bugüne kadar nice yapımlar, ‘Teşkilat’ın karşısında tutunamadı ama artık Pazar’ın gözdesi ‘Daha 17’. Kimse böyle bir başarıyı yakalayacağını tahmin edemedi. Hele hele liderlik koltuğuna oturacağını hiçbirimiz beklemiyorduk. Bu yüzden ‘Daha 17’, alkışı fazlasıyla hak ediyor. Geçen sezon sürpriz bir çıkış yakalayan ‘Çirkin’, ikinci dönemine istediği gibi başlayamadı. Tehlike çanları çalıyor. Böyle devam ederse, final yolu yakındır.

İlk bölümüyle izleyici karşısına çıkan ‘Ömür Usta’, tüm kategorilerde 4’ye yakın aldığı reytingle umut veren bir açılış yaptı. Lidere, ‘Yarışta bende varım’ mesajı verdi. Bakalım, değişen dengelerin gölgesinde ilerleyen haftalarda reyting savaşında neler olacak? Takipteyim.

Gülay’dan ‘Şarkısını Söyleyen Kadın’

Türk müziğinin güçlü ve kendine özgü kadın yorumcularından Gülay, yeni albümü ‘Şarkısını Söyleyen Kadın’ı TG Entertainment etiketiyle yayınladı.

6 aşk 6 hüzün temasını başarıyla ortaya koyan albüm, yalnızca yeni şarkıların bir araya geldiği bir çalışma değil; sanatçının yıllar içinde yaşadığı, hissettiği ve müziğine taşıdığı duyguların da güçlü bir yansıması olarak öne çıkıyor. Okan Özdemir’in düzenlemeleri ve prodüktörlüğünde müzikseverlerle buluşan albümün dikkat çeken ismi ‘Şarkısını Söyleyen Kadın’, aynı zamanda Gülay’ın müzikle kurduğu ilişkinin de özeti niteliği taşıyor.

Albümde aşk, ayrılık, özlem, hayat, kadınlık ve yeniden ayağa kalkma gibi evrensel duygular, Gülay’ın kendine has yorumuyla hayat buluyor.

Çakallar setinde ego ve kibir yok

6 Kasım’da vizyona girecek SugarWorkz, TAFF Pictures ve CJ ENM Türkiye imzalı ‘Çakallarla Dans 8: Stuttgart Çıkarması’ filminde Hüseyin Abi karakterini canlandıran Hakan Bilgin, 16 yıldır devam eden serinin başarısını ekip uyumuna bağladı.

‘Çakallarla Dans’ın yıllardır seyirciden gördüğü ilginin arkasında ekip ruhunun bulunduğunu vurgulayan oyuncu, “Çakallarla Dans’ın başarısının nedeni sanırım egonun ve kibrin çok fazla olmadığı bir sete sahip olması. Yönetmen oyuncuyu, oyuncu da yönetmeni dinliyor. Herkes birbirine destek veriyor” dedi.

Serinin yeni filminde hikâyenin önemli duraklarından biri Stuttgart olacak. Hüseyin Abi’nin geçmişine de uzanan yeni macerayı anlatan Hakan Bilgin, “Hüseyin Abi’nin memleketine gidiyoruz, Stuttgart’a. Dolayısıyla oradaki hikâye de Hüseyin Abi’nin geçmişiyle ilgili bir yolculuk olmuş oluyor” açıklamasını yaptı.