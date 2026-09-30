Haftanın dizisi: Show TV’de Çarşamba akşamları izleyicisiyle buluşan ‘Sevdan Bir Ateş’, sezona damga vurmaya devam ediyor.

Başrollerini Murat Ünalmış ile Özge Özacar’ın paylaştığı dizi, 3. bölümüyle hem sezonun en yüksek reytingini aldı hem de tüm kategorilerde reytingini en çok artıran yapım olarak kayıtlara geçti. Total ve AB’de 8’in, ABC1’de ise 9’un üzerinde reyting alan ‘Sevdan Bir Ateş’, 2’ye yakın bir reyting yükselişi yaşarken oyuncu performanslarıyla sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor.

Bir köyün kaderini değiştiren mektep

Haftanın filmi: Yönetmenliğini M. Hakan Kurşun’un yaptığı, senaryosunu Sinan Biçici’nin kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda Sermiyan Midyat, Algı Eke, Cezmi Baskın gibi isimlerin olduğu komedi türündeki ‘Damat Mektebi’, vizyon yolculuğunda açılışını 42 bin 39 kişi ile yaptı.

Mtn Medya imzalı film, köydeki kızların şehirli damatlarla evlendirilmesiyle bozulan dengelerin ardından köye dönen Miran’ın, gençleri dönüştürmek için kurduğu ‘Damat Mektebi’ ile hem yerel otoriteye meydan okumasını hem de köyün kaderini değiştirmesini konu ediniyor.

Murat Dalkılıç’tan ‘Mahalleler’ sürprizi

Haftanın şarkısı: Türk Pop Müziği’nin güçlü yorumcularından Murat Dalkılıç, yeni şarkısı ‘Mahalleler’i Gig Music etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Yunus Çiftci’ye ait şarkının düzenlemesini ise Mert Keçeli yapmış. Murat Dalkılıç’ın kendine özgü müzikal dünyasıyla buluşan ‘Mahalleler’, müzikseverlerin kalbinde yine başka bir yer edineceğe benziyor.

Geçmişin gölgesinde bir kimlik arayışı

Haftanın kitabı: Araştırmacı yazar Mustafa Akıllı, yeni kitabı ‘Delibaş-Bir Osmanlı Fantezisi’ni okurlarıyla buluşturdu.

Telos Yayıncılık etiketiyle çıkan ‘Bir Osmanlı Fantezisi’ üçlemesinin üçüncü kitabı olan ‘Delibaş’, Osmanlı’nın görkemli dünyasının içinde; kimlik, aidiyet ve hafızanın birbirine karıştığı bir insanın, kendisine verilen hayat ile geçmişinden geriye kalan gölgeler arasında verdiği sessiz ve sarsıcı mücadeleyi anlatıyor.

Mustafa Akıllı, ‘Delibaş’ ile okuru yalnızca bir dönemin atmosferine değil; insanın kendi geçmişiyle hesaplaşmasına da davet ediyor. Bir hayat, bir geçmiş ve silinmeyen gölgeler… ‘Delibaş’, tam da bu üçgenin içinde okurunu bekliyor.