Dijital platformlarda 14-20 Eylül haftası, özellikle Türk yapımlarının dikkat çekici performansıyla öne çıktı. Listenin en çarpıcı çıkışını ise hiç kuşkusuz ‘Seni Tanıyorum’ yaptı.

Elçin Sangu, Melis Sezen ve Mehmet Ozan Dolunay’ı buluşturan yapım, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde ilk haftasından zirveye yerleşti. Dizi aynı zamanda global sıralamada 31.2 milyon saat izlenme süresine ulaşarak verilerin açıklanmaya başlandığı 2021 yılından bu yana bir Türk dizisi için en iyi açılışı gerçekleştirdi. Film kategorisinde ‘Herkül: Özgürlük Savaşçısı’, artış trendini sürdürerek zirvenin yeni sahibi oldu. Prime Video’nun televizyon kategorisinde ‘Neagley’, açılışını zirvede yaptı. Film kategorisinde, Tuba Büyüküstün’ün başrolünde olduğu ‘Sultana’, dijitale zirveden girdi. Disney Plus’ın televizyon kategorisinde ‘Furious’ liderliği ele geçirdi. Film kategorisinde ‘Öngörü’, bu haftayı da zirvede tamamladı. HBO Max’in televizyon kategorisinde ‘Lanterns’ zirvedeki yerini korudu. Film kategorisinde ‘Hobbit: Beklenmedik Yolculuk’ zirvenin yeni sahibi oldu.

Apple TV’nin televizyon kategorisinde ‘Silo’, üçüncü sezonuyla zirvedeki yerini korudu. Film kategorisinde, ülkemizde 348 bin seyirci tarafından izlenen ‘F1 Filmi’ liderlik serisini sürdürdü.

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6 yıllık hayal sonunda podyuma taşındı

Atelierist ve Partner Teknik Group iş birliğiyle hazırlanan, Siirt’in köklü tarihi ve kültürel mirasından ilham alan ‘Yeniden (Bambaşka Doğuş) Siirt’ koleksiyonu, İstanbul’da düzenlenen özel bir defileyle görücüye çıktı.

Aynur Ayaz’ın sunumuyla gerçekleşen etkinlikte, Siirt’in plaka kodundan ilhamla hazırlanan 56 parçalık koleksiyon, Anadolu’nun önemli arkeolojik miraslarından Gusir Höyük’ten Siirt’in mimarisine, geleneklerinden özgün kültürel değerlerine uzanan zengin bir hikâyeyi çağdaş moda diliyle buluşturdu. Ferhan Aral’ın koreografisiyle podyuma taşınan tasarımlar, Siirt’in kültürel mirasını moda aracılığıyla görünür kılarken gecede sıfır atık anlayışı da ön plana çıktı.

Moda tasarımcısı ve Atelierist Kurucusu Aycan Öktem, 6 yıldır hayalini kurduğu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek “Siirt’i hem Siirtliler’e hem de tüm Türkiye’ye tanıtmak ve anlatmak istiyorum. Her kostümün ayrı bir hikâyesi var” dedi.

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Yeni nesil bir rock grubunun yolculuğu

Idol House Türkiye’de yarışmacı olarak yer alan Ahmet Emre Doğaner, Alperen Tarık Balkın ve İhsan Can Kesiktaş, yarışmanın ardından müzikal yolculuklarına birlikte devam ediyor.

İzleyicilerin yoğun talebiyle bir araya gelen üç isimle Perma adıyla yeni nesil bir rock grubu kuruldu. Grubun ilk şarkısı ‘Bulamazsın’, ETL Records & DMC etiketiyle yayınlandı. Sözleri ve müziği Ahmet Emre Doğaner’e ait şarkının düzenlemesini Can Demir yapmış. Perma, yükselişte olan TR-pop müzik sahnesinin yeni nesil rock grubu olarak müzik yolculuğuna başlıyor.

Her biri farklı bir karakteri ve farklı bir vokal rengini temsil eden üçlü, Perma’nın müzikal kimliğini tek bir kişinin üzerine değil; üç ayrı sesin dengesi ve birlikteliği üzerine kuruyor.