2026-2027 dizi sezonunun başlamasıyla birlikte ekranlar da şenlendi. Her gün birkaç dizi izleyicisiyle buluşuyor. Haliyle seyircinin alternatifi de çok oluyor.

Cumartesi akşamları yayınlanan yapımların kıyasıya mücadelesi sonucu reytinglerdeki tablo da netleşiyor. Geçen sezona damga vuran ‘Güller ve Günahlar’, yoluna doludizgin devam ederken liderliği bıraksa da zirveyi yakından takip eden ‘Gönül Dağı’, bir süre daha izleyici karşısına çıkacağının sinyallerini veriyor. TRT dizisi olduğu için kredisi var. Yeni dizilerden ‘Mercan Köşk’, gelecek için umut vermiyor. İlk bölümüyle ekranlara gelen ‘Başkalarının Hayatı’ ise, sezona çok kötü başladı. Dizilere bir de ‘Güldür Güldür Show’ ve ‘MasterChef Türkiye’yi eklersek, işler iyice zorlaşıyor. Çünkü her iki yapımın da oturmuş bir kitlesi var.

4 bölümü geride bırakan ‘Mercan Köşk’ için tehlike çanları çalıyor. ‘Başkalarının Hayatı’ da umut veren bir açılış yapamadı. Belki ilerleyen bölümlerde rüzgârı tersine çevirebilir. Bunun için birkaç bölüm beklemek gerekir. Her iki yapım da bu şekilde devam ederlerse, final yolu yakındır.

Cengiz Bozkurt, ‘Ege’ şovu yapacak

‘Dondurmam Gaymak’, 20 yıl aradan sonra yeni hikâyesiyle seyirci karşısına çıkacak. Unik Film Yapım imzalı, yönetmenliğini Eyüp Boz’un üstlendiği, senaryosunu Eyüp Boz ile Melik Saraçoğlu’nun kaleme aldığı ‘Dondurmam Gaymak: Gapital’, 16 Ekim’de vizyona girecek.

Cengiz Bozkurt, filmde kendini büyük bir girişimci sanan, borç batağında olsa da özgüveninden hiçbir şey kaybetmeyen ‘şaşkın damat’ Müfit’e hayat veriyor. Ali Usta’nın binbir emekle kurduğu efsanevi ‘Nasip Dondurmaları’, Müfit’in hatalı yatırımları ve bilinçsizce aldığı krediler yüzünden büyük bir borç yüküne saplanıyor.

Müfit’in ipoteklerle mücadelesine kendine has komik ve doğal oyunculuğu, başarılı Ege şivesi ve esprili sohbetleriyle kahkaha katan Cengiz Bozkurt, yüzünden gülümsemesi eksik olmayan samimi bir Egeli olarak seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Oyuncunun performansı, sinemaseverleri Ege’nin sıcak ve içten dünyasına götürecek.

4 yıllık hayal, Ankara’da gerçek oldu

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde sevenleriyle buluştu. Alanı dolduran binlerce kişi, sanatçının sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken Ebru Yaşar, güçlü sahne performansıyla Ankaralılar’a unutulmaz bir gece yaşattı.

Ebru Yaşar’ın konseri öncesinde kuliste duygu dolu anlar yaşandı. Sosyal medyada seslendirdiği şarkılarla binlerce kişiye ulaşan Duygu Murcak, yaklaşık 4 yıldır kurduğu Ebru Yaşar’la tanışma hayaline kavuştu. Kısa süre önce sosyal medyadan bu hayalini paylaşan Duygu’nun çağrısına kayıtsız kalmayan Ebru Yaşar, genç hayranını Ankara konserine davet ederek kulisinde ağırladı.

Ebru Yaşar’ı karşısında görünce gözyaşlarına hâkim olamayan Duygu’nun mutluluğu kameralara yansıdı. Yaşar’ın samimi ilgisiyle gerçekleşen buluşma, en özel anlarından biri oldu.