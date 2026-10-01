Türk eğlence dünyasına yeni bir format geliyor. ‘Yerden Yere Show’; talk show, doğaçlama, kısa film, oyun, canlı müzik ve sürpriz performansları aynı sahnede bir araya getirecek.

Yönetmenliğini Kenan Öztürk’ün üstlendiği, Sincap Yapım Medya imzalı programın sunuculuğunu Onur Yaprakcı üstlenirken Tuna Arman ise, sahnede alışılmışın dışında bir rolle yer alacak. ‘Yerden Yere Show’un merkezinde farklı bir fikir bulunuyor. Onur Yaprakcı programı sunmaya çalışırken Tuna Arman sahnedeki yönetmen koltuğundan onu eğitecek, yönlendirecek ve zaman zaman sınavdan geçirecek. Her bölümde Onur Yaprakcı’yı farklı bir ‘haftanın sınavı’ bekleyecek. Kimi zaman bir karaktere dönüşecek kimi zaman fiziksel ya da doğaçlamaya dayalı bir görevi yerine getirmeye çalışacak. Üstelik bütün bunlar yaşanırken program ve konukla sohbet devam edecek.

‘Yerden Yere Show’, klasik talk show düzenini tersine çeviren formatıyla 6 Ekim’de İstanbul Beyoğlu’ndaki Atlas Sineması’nda seyirci karşısına çıkacak.

‘Mutter’, Altın Koza’da prömiyer yaptı

Alphan Eşeli’nin yazıp yönettiği, Hazar Ergüçlü’nün başrolünde oynadığı ‘Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri’, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Türkiye prömiyerini gerçekleştirdi. Film, festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alıyor.

Dünya prömiyerini New York’taki Tribeca Festivali’nin Escape from Tribeca seçkisinde yapan ‘Mutter’, Altın Koza’nın ardından 59. Sitges Uluslararası Fantastik Film Festivali’nin ana yarışmasında gösterilecek. Filmin oyuncu kadrosunda Güven Kıraç, Ulvi Kahyaoğlu, Erdeniz Kurucan, Cansu Fırıncı, İncinur Daşdemir, Cem Baza, Bertan Dirikolu ve Eylül Dursun yer alıyor.

İstanbul’74-Seventyfour Films yapımı filmin yapımcılığını Alphan Eşeli ve Ömer Atay, ortak yapımcılığını ise Hazar Ergüçlü üstleniyor. Film, önümüzdeki günlerde vizyona girecek.

Şiirleri notalarla buluşturan proje

Proje yaratıcılığı, söz yazarlığı, dijital prodüktörlüğü ve kurgu yönetmenliği bizzat projenin sahibi ve yaratıcısı Münüre Güven’e ait olan bağımsız müzik projesi Özgür&Heves, Türk Rock Müziği’ne yeni bir soluk getirdi.

Distorsiyonlu elektro gitarlar, solo performanslar, ağır bas davullar ve yüksek perdeli düet vokalleri ön plana çıkaran rock, hard rock, heavy metal ve Anadolu rock tarzındaki özgün sound’uyla beğeni toplayan proje, bugüne kadar peş peşe yayınladığı güçlü eserlerle müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı. Titizlikle hazırlanan ve dinleyicilerle buluşan 11 şarkılık bu zengin katalogda yer alan tüm eserler, dünya genelindeki tüm dijital mağazalarda ve akış platformlarında yerini aldı.

​‘Senin Eserin’, ‘​Sar Beni’, ‘​Aşk mı Bu Savaş mı’, ‘​Bitti’, ‘​6 Ok 1 Mayıs Marşı’, ‘​Olmuyor Böyle’, ‘Adın Andım’, ‘​Korkaksın’, ‘​Bu Sevgiye Bir İntikam’, ‘​Benimlesin’ ve ‘Ruhun İstilası’ gibi eserlerin yer aldığı projede en çok dinlenen şarkılar; ‘​Korkaksın’, ‘​Benimlesin’, ‘​Olmuyor Böyle’, ‘​Sar Beni’ ve ‘​Bu Sevgiye Bir İntikam’ olarak dikkat çekiyor.