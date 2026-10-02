Now TV’nin yeni sezon dizilerinden ‘Sevdam Karadeniz’in yayın tarihi açıklandı. Dizi, 12 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de ekran yolculuğuna başlıyor.

Kadrosunda Meltem Akçöl, Erdem Adilce, Şerif Erol, Ayşegül Günay, Deniz Hamzaoğlu, Sema Keçik, Emre Bulut, Leyla Kırşan, Ece Dizdar ve Mustafa Kırantepe gibi isimlerin yer aldığı Mia Yapım imzalı dizinin yayınlanan yeni fragmanında, Karadeniz’de geçen hikâyenin merkezindeki karakterlerin yanı sıra dizinin dünyasında önemli bir yere sahip olacak yeni karakterleri de izleyiciyle tanıştırıyor. Hikâyeye dair daha fazla detayın paylaşıldığı fragman, karakterler arasındaki ilişkiler ve yaşanacak gelişmelere ilişkin merakı artırıyor.

Peki, ‘Sevdam Karadeniz’ reytinglerde ne yapar? 3 sezondur yoluna devam eden ‘Uzak Şehir’, yazdan devam eden ve kitlesi oturmuş ‘Altı Üstü İstanbul’, aldığı reyting çok da parlak olmayan ‘Evlilik Güzeldir’ ile kıyasıya mücadele edecek. Bir de bunlara gündüz kuşağı programları ile ‘MasterChef Türkiye’ eklenince, işi hiç kolay değil. Geç başlaması ve artık izleyicinin yeni arayışlara girdiği bir döneme denk gelmesini avantaja çevirebilir. Eğer o kitleyi yakalayabilirse, işi biraz kolaylaşır. Bir sürpriz neden olmasın? Reytingi bol olsun.

‘Robu 404’ filminin galası gerçekleşti

Can’ın kendi elleriyle yaptığı robot Robu ile kurduğu dostluğu beyaz perdeye taşıyan CB Medya imzalı ‘Robu 404’ün galası, Paribu Cineverse Kanyon Sinemaları’nda gerçekleştirildi. Çocukların kahkahalarıyla renklenen galada sevimli robot Robu’nun maceraları, minik sinemaseverlerden tam not aldı.

Fuaye alanında kurulan pamuk şeker arabaları ve dağıtılan elma şekerleri galaya şenlik havası katarken davetliler filmin iş birliği ortağı Arçelik’in standında kahvelerini yudumlayarak gösterim öncesinin keyfini çıkardı.

Barış Çorak’ın yönetmenliğini ve görsel tasarımını üstlendiği, yapımcılığını Saner Ayar’ın, kreatif yapımcılığını Ayşe Ayar’ın yürüttüğü ‘Robu 404’ün senaryosu İpek Çolakoğlu ve Yağmur Ayar imzası taşıyor. Film, bugün (2 Ekim) vizyona giriyor.

Ayrılığın izinde Paris’te bir otel odası

Kadınlık hâllerini ve kadın deneyimlerini kendine özgü çizgileriyle ele alan sanatçı ve çizer Ramize Erer’in ‘Séparation’ (Ayrılık) başlıklı yeni sergisi, 19 Ekim’de Paris’teki Hôtel Langlois’nin 44 numaralı odasında sanatseverlerle buluşacak.

Ayrılık fikrinin farklı katmanları etrafında şekillenen sergide sanatçının portre, figür ve natürmort tablolarından oluşan 25 eseri Nazlı Pektaş küratörlüğünde bir araya gelecek. Sergide otel odasının televizyonunda Ramize Erer’in çektiği ve resimlerine eşlik eden bir video serisi gösterilecek.

Çağdaş sanat fuarı Art Basel Paris ile eş zamanlı olarak düzenlenecek sergi, 31 Ekim’e kadar Hôtel Langlois’de ziyaret edilebilecek.