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Kaynak: AA

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin savunma sanayisini geliştirmeye büyük önem verdiğini vurguladı.

Koizumi, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, “Türkiye, İHA geliştirme de dahil olmak üzere ulusal savunma sanayisini geliştirmeye büyük önem veren bir ülke.” değerlendirmesinde bulunarak, Görgün ile bu alanda fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine önem verdiklerini belirten Koizumi, savunma alanında işbirliğinin artırılmasına yönelik mesaj verdi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’ün Japonya ziyareti kapsamında Tokyo ve Kobe’de üst düzey görüşmeler gerçekleştirdiği, savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren kurumlarla temaslarda bulunduğu ve çeşitli sanayi tesislerini ziyaret ettiği bildirildi.

Görgün, ziyaret çerçevesinde Japonya Savunma Bakanı’nın yanı sıra Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri ve Deniz Öz Savunma Kuvvetleri komutanlarıyla da görüşmeler yaptı. Ayrıca Japonya Savunma Teçhizat ve Teknoloji Ajansı (ATLA) Başkanı ve yetkilileriyle bir araya geldi.

Öte yandan Japonya, değişen jeopolitik dengeler doğrultusunda savunma politikalarını yeniden şekillendiriyor. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı, Kuzey Kore’nin balistik füze ve nükleer programları ile Çin’in artan askeri kapasitesi, Tokyo yönetiminin 2022’de Ulusal Güvenlik Stratejisi’ni güncellemesine neden oldu.

Japonya’nın 2026 mali yılında savunma harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 1,9’una ulaşması, 2027’de ise bu oranın yüzde 2’ye çıkarılması hedefleniyor.

Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlik risklerine karşı daha “proaktif” bir savunma anlayışı benimseyen Japonya, müttefikleriyle daha entegre bir yapı kurmayı ve savunma tedarik zincirini çeşitlendirmeyi amaçlıyor.