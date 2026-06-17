Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Haziran 2026)

17 Haziran 2026 itibarıyla altın fiyatlarındaki güncel seviyeler merak ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altının alış-satış fiyatları araştırılırken, "Altın fiyatları bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?" soruları öne çıkıyor. İşte 17 Haziran güncel altın fiyatları...