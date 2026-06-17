Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Haziran 2026)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Haziran 2026)

Küresel piyasalardaki hareketlilik, Fed'in faiz politikalarına yönelik beklentiler ve jeopolitik gelişmeler altın piyasasını canlı tutmaya devam ediyor. Özellikle petrol fiyatlarının 78,83 dolara gerilemesi altın fiyatlarında sert yükselişe neden oldu. İşte 17 Haziran güncel altın fiyatları....

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Haziran 2026) - Resim: 1

Altın piyasasındaki son gelişmeler yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. 17 Haziran 2026 Çarşamba günü gram, çeyrek, yarım ve tam altının güncel alış-satış fiyatları yakından takip ediliyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Haziran 2026) - Resim: 2

Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın kaç TL'den işlem görüyor? İşte 17 Haziran 2026 güncel altın fiyatları..

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Haziran 2026) - Resim: 3

17 Haziran 2026 itibarıyla altın fiyatlarındaki güncel seviyeler merak ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altının alış-satış fiyatları araştırılırken, "Altın fiyatları bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?" soruları öne çıkıyor. İşte 17 Haziran güncel altın fiyatları...

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Haziran 2026) - Resim: 4

17 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.462,33 TL

SATIŞ: 6.463,23 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Haziran 2026) - Resim: 5

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek altın Alış: 10.692

Satış:10.765

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Haziran 2026) - Resim: 6

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yarım Altın Alış: 21.386

Satış: 21.520

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Haziran 2026) - Resim: 7

TAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Tam altın Alış: 41.991,08

Satış: 42.817

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Haziran 2026) - Resim: 8

ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Ata Altın Alış: 43.303

Satış: 44.394,12

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (17 Haziran 2026) - Resim: 9

NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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