Böyle sürücü görülmedi: Cezayı yedi, sözleriyle hem polisi hem de gazetecileri şaşırttı

Sakin tavırları ve üslubuyla hem polis memurlarını hem de gazetecileri şaşırtan sürücü, "Gayet iyi bir uygulama, çok güzel bir yere atılmış uygulama. Bizim de aracımız belli. Cam filmimiz vardı söktük, ışıklandırmadan bir cezamız yazıldı.