Paraguay'ı yıkacak plan hazır: Montella 3 değişiklik yapacak

Montella'nın planına göre Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine sol kanatta maça başlayacak. Avustralya maçında sol kanatta görev yapan Barış Alper Yılmaz ise hücum hattında esneklik sağlayacak; başarılı oyuncunun duruma göre santrfora veya sağ açığa kaydırılması planlanıyor.