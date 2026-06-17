Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Paraguay'ı yıkacak plan hazır: Montella 3 değişiklik yapacak

Paraguay'ı yıkacak plan hazır: Montella 3 değişiklik yapacak

Dünya Kupası'na Avustralya yenilgisiyle başlayan A Milli Takım'da tüm dikkatler Paraguay maçına çevrildi. Son 32 turu yolunda büyük önem taşıyan karşılaşma öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadroda ve oyun planında önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor.

Kaynak: Diğer
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Paraguay'ı yıkacak plan hazır: Montella 3 değişiklik yapacak - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya şanssız bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımı’nda gözler, gruptaki kaderimizi belirleyecek Paraguay karşılaşmasına çevrildi.

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Paraguay'ı yıkacak plan hazır: Montella 3 değişiklik yapacak - Resim: 2

Son 32 turu umutlarını doğrudan etkileyecek bu kritik viraj öncesi, teknik direktör Vincenzo Montella radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, İtalyan çalıştırıcının cumartesi günü oynanacak mücadelede ilk 11’de en az 3 değişiklik yapması bekleniyor.

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Paraguay'ı yıkacak plan hazır: Montella 3 değişiklik yapacak - Resim: 3

KENAN YILDIZ 11’E DÖNÜYOR, HÜCUM HATTI ŞEKİLLENİYOR

Milli takımda en çok merak edilen konuların başında, turnuva öncesi yaşadığı uzun sakatlık nedeniyle Avustralya maçına kulübede başlayan Kenan Yıldız’ın durumu geliyordu.

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Paraguay'ı yıkacak plan hazır: Montella 3 değişiklik yapacak - Resim: 4

İlk müsabakanın ikinci yarısında Barış Alper Yılmaz’ın yerine oyuna dahil olan ve sergilediği hazır görüntüyle büyük beğeni toplayan genç yıldız, Paraguay karşısında 11’deki yerini garantiledi.

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Paraguay'ı yıkacak plan hazır: Montella 3 değişiklik yapacak - Resim: 5

Montella'nın planına göre Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine sol kanatta maça başlayacak. Avustralya maçında sol kanatta görev yapan Barış Alper Yılmaz ise hücum hattında esneklik sağlayacak; başarılı oyuncunun duruma göre santrfora veya sağ açığa kaydırılması planlanıyor.

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Paraguay'ı yıkacak plan hazır: Montella 3 değişiklik yapacak - Resim: 6

ORTA SAHADA RADİKAL DOKUNUŞ, BEKLERE YENİ KAN

İtalyan teknik adamın neşter vuracağı bir diğer bölge ise orta saha olacak.

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Paraguay'ı yıkacak plan hazır: Montella 3 değişiklik yapacak - Resim: 7

Avustralya karşısındaki durağan futbolu değiştirmek isteyen Montella’nın; İsmail Yüksek veya Orkun Kökçü ikilisinden birini kulübeye çekerek yerlerine Can Uzun ya da Deniz Gül hamlelerinden birini monte etmesi bekleniyor.

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Paraguay'ı yıkacak plan hazır: Montella 3 değişiklik yapacak - Resim: 8

Savunmanın sağında da zorunlu bir rotasyona gidiliyor. İlk maçta beklentilerin uzağında kalan Zeki Çelik’in yerine, Paraguay karşısında Mert Müldür’ün ilk 11’de sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Paraguay'ı yıkacak plan hazır: Montella 3 değişiklik yapacak - Resim: 9

GRUPTA SON DURUM VE MAÇ PROGRAMI

D Grubu’nda ilk maçlar sonunda ABD ve Avustralya 3’er puanla liderliği paylaşırken, henüz puanla tanışamayan Türkiye ve Paraguay son sıralarda yer alıyor. Gruptaki diğer kritik mücadelede ABD ile Avustralya, Cuma günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

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Paraguay'ı yıkacak plan hazır: Montella 3 değişiklik yapacak - Resim: 10

Bizim için "tamam mı devam mı" niteliği taşıyan Türkiye - Paraguay karşılaşması ise 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da oynanacak.

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Paraguay'ı yıkacak plan hazır: Montella 3 değişiklik yapacak - Resim: 11

A MİLLİ TAKIM’IN MUHTEMEL 11’İ

Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun (İsmail), Hakan, Can Uzun (Deniz Gül), Barış Alper, Arda Güler, Kenan Yıldız.

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