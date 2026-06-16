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Kaynak: Haber Merkezi

Renault Group ve savunma teknolojileri şirketi Thales bugün askeri drone’ları birlikte üreteceklerini duyurdu. Bu anlaşma, otomobil üreticisinin savunma üretimine girişini genişletiyor.

Fransız otomobil üreticisi, Thales’in Toutatis uzaktan kumandalı mühimmatlarını tesislerinden birinde üretecek. Üretimin gelecek yıl başlayarak ayda 1.000 adede ulaşması hedefleniyor.

Şirketler anlaşmayı Paris dışındaki Eurosatory savunma fuarında açıkladı. Bu, Renault ve Thales arasındaki ikinci savunma ortaklığı oldu. İki şirket zaten askeri bir araç üzerinde birlikte çalışıyor.

Anlaşma, Fransa’nın stratejik bir sektördeki endüstriyel kapasitesini artıracak. Hedef bölgeler üzerinde havada bekleyip sonra saldıran drone’lar, Ukrayna savaşında yaygın şekilde kullanılıyor.

Rusya’nın Ukrayna işgali ve Başkan Donald Trump yönetimindeki ABD dış politikasındaki değişiklikler Avrupa ülkelerini savunma harcamalarını artırmaya itti. Bu durum hükümetleri otomotiv sektöründeki boş kapasiteyi kullanarak üretimi artırmaya yöneltti.

Renault şubat ayında Fransa silahlı kuvvetler bakanlığının şirketten ülkenin savunma sektörünü güçlendirmesini istediğini açıklamıştı.

CEO Francois Provost şunları söyledi: Renault’nun endüstriyel uzmanlığı, drone üretiminin daha düşük maliyetle daha hızlı ölçeklenmesini sağlayacak.

Kısa menzilli drone projesi, Renault’nun drone üreticisi Turgis Gaillard ile uzun menzilli model geliştirmek için yürüttüğü Chorus programına ekleniyor. İlk prototip bu yılın sonuna kadar bekleniyor. Ardından Renault’nun Le Mans tesisinde ayda 600 drone üretimi başlayacak.

Renault, otomobil üretiminin ana işi olmaya devam ettiğini belirtti. Şirket ayrıca Belçikalı John Cockerill grubuyla kara drone’u üzerinde çalışıyor. John Cockerill Defense, Fransız askeri araç üreticisi Arquus’u 2024 yılında İsveçli kamyon üreticisi Volvo’dan satın aldı.