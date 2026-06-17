Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Kültür Sanat Şampiyonluk yolunda son viraja dönüldü: Survivor 2026 finalistleri belli oldu

Şampiyonluk yolunda son viraja dönüldü: Survivor 2026 finalistleri belli oldu

Survivor 2026'da büyük final öncesi kritik gece ekranlara geldi. Aylar süren zorlu maratonda son mücadeleler tamamlanırken, İstanbul'daki final etabına katılacak isimler netleşti. Nefes kesen karşılaşmaların ardından bir yarışmacı veda etti.

Kaynak: Diğer
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Şampiyonluk yolunda son viraja dönüldü: Survivor 2026 finalistleri belli oldu - Resim: 1

Survivor'da finale giden yolda son viraj da geçildi. 16 Haziran Salı akşamı ekranlara gelen bölümde, üçüncü ve dördüncü finalistlerin kimler olduğu netleşti.

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Şampiyonluk yolunda son viraja dönüldü: Survivor 2026 finalistleri belli oldu - Resim: 2

Dominik'te aylar boyunca devam eden zorlu mücadelede sona yaklaşılırken, Nagihan, Ramazan ve Nefise çeyrek finale kalabilmek için kritik parkurda karşı karşıya geldi.

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Şampiyonluk yolunda son viraja dönüldü: Survivor 2026 finalistleri belli oldu - Resim: 3

Heyecanın doruğa çıktığı gecede yarışmacılar İstanbul'daki büyük final için mücadele verdi.

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Şampiyonluk yolunda son viraja dönüldü: Survivor 2026 finalistleri belli oldu - Resim: 4

İlk eşleşmelerin ardından ortaya koyduğu başarılı performansla rakiplerini geride bırakan Nagihan, adını finale yazdıran üçüncü yarışmacı oldu.

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Şampiyonluk yolunda son viraja dönüldü: Survivor 2026 finalistleri belli oldu - Resim: 5

Gecenin ilerleyen bölümünde ise son final koltuğu için Nefise ve Ramazan yeniden parkura çıktı.

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Şampiyonluk yolunda son viraja dönüldü: Survivor 2026 finalistleri belli oldu - Resim: 6

Daha önce İstanbul finaline katılma hakkı elde eden isimler Nobre ve Sercan olmuştu. Böylece Survivor 2026'nın finalist kadrosu da tamamen şekillendi.

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Şampiyonluk yolunda son viraja dönüldü: Survivor 2026 finalistleri belli oldu - Resim: 7

SURVİVOR'DA 3. FİNALİST KİM OLDU?

Büyük final öncesinde oynanan kritik etapta ilk mücadele Ramazan ile Nefise arasında gerçekleşti.

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Şampiyonluk yolunda son viraja dönüldü: Survivor 2026 finalistleri belli oldu - Resim: 8

Güç, hız, denge ve atış becerisinin ön plana çıktığı parkurda üstün performans sergileyen Nagihan, rakiplerini geride bırakarak Survivor 2026'nın üçüncü finalisti olmayı başardı.

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Şampiyonluk yolunda son viraja dönüldü: Survivor 2026 finalistleri belli oldu - Resim: 9

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, SON FİNALİST KİM OLDU?

Nagihan'ın finale yükselmesinin ardından gözler son bileti alacak yarışmacıya çevrildi. Bu kez düello etabında karşı karşıya gelen Ramazan ve Nefise, final koltuğu için mücadele verdi.

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Şampiyonluk yolunda son viraja dönüldü: Survivor 2026 finalistleri belli oldu - Resim: 10

Atış performansının belirleyici olduğu oyunda Ramazan rakibine 10-1 üstünlük kurdu. Bu sonucun ardından Survivor 2026'nın dördüncü finalisti Ramazan oldu.

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Şampiyonluk yolunda son viraja dönüldü: Survivor 2026 finalistleri belli oldu - Resim: 11

Karşılaşmayı kaybeden Nefise ise yarışmaya veda ederek çeyrek final öncesinde elenen son isim olarak kayıtlara geçti.

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Şampiyonluk yolunda son viraja dönüldü: Survivor 2026 finalistleri belli oldu - Resim: 12

SURVİVOR 2026 FİNALİSTLERİ

İstanbul'da gerçekleştirilecek final etabına katılmaya hak kazanan dört isim Nobre, Sercan, Nagihan ve Ramazan olarak kesinleşti. Survivor'da artık gözler şampiyonluk mücadelesine çevrildi.

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