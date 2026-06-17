Survivor'da finale giden yolda son viraj da geçildi. 16 Haziran Salı akşamı ekranlara gelen bölümde, üçüncü ve dördüncü finalistlerin kimler olduğu netleşti.
Şampiyonluk yolunda son viraja dönüldü: Survivor 2026 finalistleri belli oldu
Survivor 2026'da büyük final öncesi kritik gece ekranlara geldi. Aylar süren zorlu maratonda son mücadeleler tamamlanırken, İstanbul'daki final etabına katılacak isimler netleşti. Nefes kesen karşılaşmaların ardından bir yarışmacı veda etti.Kaynak: Diğer
Dominik'te aylar boyunca devam eden zorlu mücadelede sona yaklaşılırken, Nagihan, Ramazan ve Nefise çeyrek finale kalabilmek için kritik parkurda karşı karşıya geldi.
Heyecanın doruğa çıktığı gecede yarışmacılar İstanbul'daki büyük final için mücadele verdi.
İlk eşleşmelerin ardından ortaya koyduğu başarılı performansla rakiplerini geride bırakan Nagihan, adını finale yazdıran üçüncü yarışmacı oldu.
Gecenin ilerleyen bölümünde ise son final koltuğu için Nefise ve Ramazan yeniden parkura çıktı.
Daha önce İstanbul finaline katılma hakkı elde eden isimler Nobre ve Sercan olmuştu. Böylece Survivor 2026'nın finalist kadrosu da tamamen şekillendi.
SURVİVOR'DA 3. FİNALİST KİM OLDU?
Büyük final öncesinde oynanan kritik etapta ilk mücadele Ramazan ile Nefise arasında gerçekleşti.
Güç, hız, denge ve atış becerisinin ön plana çıktığı parkurda üstün performans sergileyen Nagihan, rakiplerini geride bırakarak Survivor 2026'nın üçüncü finalisti olmayı başardı.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, SON FİNALİST KİM OLDU?
Nagihan'ın finale yükselmesinin ardından gözler son bileti alacak yarışmacıya çevrildi. Bu kez düello etabında karşı karşıya gelen Ramazan ve Nefise, final koltuğu için mücadele verdi.
Atış performansının belirleyici olduğu oyunda Ramazan rakibine 10-1 üstünlük kurdu. Bu sonucun ardından Survivor 2026'nın dördüncü finalisti Ramazan oldu.
Karşılaşmayı kaybeden Nefise ise yarışmaya veda ederek çeyrek final öncesinde elenen son isim olarak kayıtlara geçti.
SURVİVOR 2026 FİNALİSTLERİ
İstanbul'da gerçekleştirilecek final etabına katılmaya hak kazanan dört isim Nobre, Sercan, Nagihan ve Ramazan olarak kesinleşti. Survivor'da artık gözler şampiyonluk mücadelesine çevrildi.