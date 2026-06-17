Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem TBMM'den geçerse ceza yağacak: IBAN mağduru olmamak için hemen e-Devlet'e bakın

TBMM'den geçerse ceza yağacak: IBAN mağduru olmamak için hemen e-Devlet'e bakın

Türkiye'nin en çok tartışılan konularından birisi olan IBAN mağduriyetinde yasal düzenleme yolda. TBMM'ye sunulması beklenen teklifte mağdur ile suçlu ayrımı yapılacak, cezalandırma ona göre gelecek. Ancak e-Devlet kritik önem taşıyor.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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TBMM'den geçerse ceza yağacak: IBAN mağduru olmamak için hemen e-Devlet'e bakın - Resim: 1

TBMM gündemine gelmesi beklenen yeni yargı paketiyle, IBAN numarasını dolandırıcılara ve suç şebekelerine kullandıranlar için müstakil bir suç tanımı getirilmesi planlanıyor. Taslak çalışmaya göre, hesabını menfaat karşılığı kullandıranlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

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TBMM'den geçerse ceza yağacak: IBAN mağduru olmamak için hemen e-Devlet'e bakın - Resim: 2

Burs vaadi, "kargonuz var" mesajları gibi yöntemlerle kandırılan ya da maddi menfaat karşılığında IBAN numarasını başkalarına kullandıran kişilere yönelik yeni bir hukuki düzenleme masaya yatırıldı. İstinaf mahkemeleri, yerel mahkemeler ve Yargıtay’ın ilgili ceza dairelerinden görüş alınarak başlatılan çalışma, yasalaşması halinde önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı’na sunulacak 12’nci yargı paketine eklenecek.

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TBMM'den geçerse ceza yağacak: IBAN mağduru olmamak için hemen e-Devlet'e bakın - Resim: 3

KASTI OLANLA MAĞDUR OLAN BİRBİRİNDEN AYRILACAK

Dolandırıcıların, ele geçirdikleri hesaplar üzerinden yasa dışı bahis ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan elde edilen paraları akladığı biliniyor. Mevcut hukuki uygulamada, hesabını bu tür faaliyetlere kullandıran kişiler "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla yargılanabiliyor.

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TBMM'den geçerse ceza yağacak: IBAN mağduru olmamak için hemen e-Devlet'e bakın - Resim: 4

Ancak Yargıtay kararlarında, kişinin hesabının suçta kullanıldığını bilip bilmediği ve kastının bulunup bulunmadığı hassasiyetle inceleniyor. Bilerek hareket ettiğine dair yeterli delil bulunmayan dosyalarda bozma kararları verilebildiği için, mağdur olanlar ile bilerek hesap açanların keskin bir şekilde ayrılması hedefleniyor.

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TBMM'den geçerse ceza yağacak: IBAN mağduru olmamak için hemen e-Devlet'e bakın - Resim: 5

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI GÜNDEMDE

Yeni düzenleme alternatifiyle, hesabını bilerek ve menfaat karşılığında suç örgütlerine kullandıran kişiler için daha net ve müstakil bir suç tanımı oluşturulması bekleniyor. Düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda şu adımlar atılacak:

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TBMM'den geçerse ceza yağacak: IBAN mağduru olmamak için hemen e-Devlet'e bakın - Resim: 6

Nitelikli dolandırıcılıktan ayrı, doğrudan hesap kullandırmaya yönelik yeni bir suç tipi tanımlanacak.

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TBMM'den geçerse ceza yağacak: IBAN mağduru olmamak için hemen e-Devlet'e bakın - Resim: 7

Taslak çalışmalarda, bu suç için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi üzerinde duruluyor. Hazırlanan çalışmanın 12'nci yargı paketinde yer alıp almayacağına, yapılacak etki analizlerinin tamamlanmasının ardından karar verilecek.

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TBMM'den geçerse ceza yağacak: IBAN mağduru olmamak için hemen e-Devlet'e bakın - Resim: 8

e-DEVLET'İNİZİ HEMEN KONTROL EDİN

Vatandaşların farkında olmadan adlarına açılan banka hesaplarını veya mevcut hesaplarındaki şüpheli hareketleri takip etmesi, hukuki açıdan kritik önem taşıyor.

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TBMM'den geçerse ceza yağacak: IBAN mağduru olmamak için hemen e-Devlet'e bakın - Resim: 9

e-Devlet kapısı üzerinde yer alan "Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama" hizmeti sayesinde, hangi bankalarda aktif hesapların bulunduğu anlık olarak kontrol edilebiliyor. Uzmanlar, adlarına bilgileri dışında hesap açılıp açılmadığını görmek adına vatandaşların düzenli olarak e-Devlet kontrollerini yapmasını öneriyor.

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