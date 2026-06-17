TBMM'den geçerse ceza yağacak: IBAN mağduru olmamak için hemen e-Devlet'e bakın

Burs vaadi, "kargonuz var" mesajları gibi yöntemlerle kandırılan ya da maddi menfaat karşılığında IBAN numarasını başkalarına kullandıran kişilere yönelik yeni bir hukuki düzenleme masaya yatırıldı. İstinaf mahkemeleri, yerel mahkemeler ve Yargıtay’ın ilgili ceza dairelerinden görüş alınarak başlatılan çalışma, yasalaşması halinde önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı’na sunulacak 12’nci yargı paketine eklenecek.