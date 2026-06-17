Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), dört kişilik memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarının Haziran 2026 için güncelledi.

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BES-AR, açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. BES-AR'ın gıda madde fiyatları üzerinden yaptığı hesaplamada; dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Haziran 2026 için 48 bin 43 lira olarak açıklanırken bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 77 bin 197 lira olarak paylaştı.

Gıda harcaması ile giyim, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı olan ve "yoksulluk sınırı" olarak ifade edilen rakam ise 119 bin 344 lira ortaya çıktı.

EMEKLİDEN BİR ASGARİ ÜCRET KAYIP

Ocak ayında En düşük emekli maaşı 20 bin TL, asgari ücret ise 28 bin 75 TL olarak belirlenmişti. BES-AR araştırmasıyla beraber bir emeklinin 28 bin 43 TL'si buhar olurken, asgari ücretlinin ise 19 bin 968 TL kaybı olduğu hesaplandı.