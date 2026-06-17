Ev alacaklar dikkat: Bu illerde konut alanlar voleyi vurdu… En çok değerlenen şehirler

Mayıs 2026 sonu itibarıyla konut piyasasında fiyat artış hızı ve değer kazanımı illere göre farklılık gösterdi. En çok değer kazanan iller Çankırı, Rize, Ordu, Muğla ve Antalya oldu. En az değer kazanan iller ise Şanlıurfa, Şırnak, Erzurum, Manisa ve Denizli olarak sıralandı.