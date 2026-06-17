Türkiye genelindeki konut piyasasına yönelik Mayıs 2026 verileri yayımlandı. Güncel verilere göre, ülke genelinde konutların ortalama metrekare fiyatı 40 bin 486 TL seviyesine ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte, Türkiye'deki ortalama bir konutun değeri 5 milyon 20 bin 264 TL olarak kayıtlara geçti.
Ev alacaklar dikkat: Bu illerde konut alanlar voleyi vurdu… En çok değerlenen şehirler
Mayıs 2026 itibarıyla Türkiye genelinde ortalama konut fiyatları 5 milyon TL'yi aşarken, metrekare fiyatı 40 bin 486 TL oldu. En yüksek konut fiyatlarına sahip iller listesinde Muğla ilk sırada yer alırken, Çankırı en fazla değer kazanan, Diyarbakır ise amortisman süresi en kısa il oldu.Kaynak: Haber Merkezi
Mayıs 2026 sonu itibarıyla konut piyasasında fiyat artış hızı ve değer kazanımı illere göre farklılık gösterdi. En çok değer kazanan iller Çankırı, Rize, Ordu, Muğla ve Antalya oldu. En az değer kazanan iller ise Şanlıurfa, Şırnak, Erzurum, Manisa ve Denizli olarak sıralandı.
Yatırımın geri dönüş (amortisman) süreleri incelendiğinde, gayrimenkul yatırımını en kısa sürede çıkaran ve en geç çıkaran şehirler şu şekilde listelendi:
En kısa geri dönüş süresine sahip iller: Diyarbakır, Şırnak, Ardahan, Düzce ve Ağrı.
En uzun geri dönüş süresine sahip iller: Muğla, Elazığ, Rize, Bartın ve Antalya.
Ortalama konut satış fiyatları baz alındığında, Türkiye'nin en yüksek fiyatlı konutlarına ev sahipliği yapan şehir sıralaması şu şekilde gerçekleşti:
29- Yalova – 4.226.480 TL
28- Bingöl – 4.271.454 TL
27- Sakarya – 4.356.828 TL
26- Konya – 4.364.250 TL
25- Tokat – 4.366.792 TL
24- Adana – 4.395.597 TL
23- Manisa – 4.415.764 TL
22- Sinop – 4.459.840 TL
21- Bursa – 4.468.241 TL
20- Edirne – 4.469.630 TL
19- Zonguldak – 4.520.108 TL
18- Mersin – 4.609.836 TL
17- Denizli – 4.685.340 TL
16- Tunceli – 4.746.776 TL
15- Ordu – 4.798.625 TL
14- Diyarbakır – 4.800.900 TL
13- Ankara – 4.814.208 TL
12- Isparta – 4.825.470 TL
11- Bolu – 4.890.234 TL
10- Trabzon – 4.923.324 TL
9- Kocaeli – 5.061.804 TL
8- Rize – 5.155.784 TL
7- Balıkesir – 5.443.776 TL
6- Antalya – 5.999.510 TL
5- Çanakkale – 6.140.838 TL
4- İzmir – 6.281.957 TL
3- Aydın: 6.578.060 TL
2- İstanbul – 6.950.240 TL
1- Muğla – 10.710.741 TL