Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Ev alacaklar dikkat: Bu illerde konut alanlar voleyi vurdu… En çok değerlenen şehirler

Ev alacaklar dikkat: Bu illerde konut alanlar voleyi vurdu… En çok değerlenen şehirler

Mayıs 2026 itibarıyla Türkiye genelinde ortalama konut fiyatları 5 milyon TL'yi aşarken, metrekare fiyatı 40 bin 486 TL oldu. En yüksek konut fiyatlarına sahip iller listesinde Muğla ilk sırada yer alırken, Çankırı en fazla değer kazanan, Diyarbakır ise amortisman süresi en kısa il oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Ev alacaklar dikkat: Bu illerde konut alanlar voleyi vurdu… En çok değerlenen şehirler - Resim: 1

Türkiye genelindeki konut piyasasına yönelik Mayıs 2026 verileri yayımlandı. Güncel verilere göre, ülke genelinde konutların ortalama metrekare fiyatı 40 bin 486 TL seviyesine ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte, Türkiye'deki ortalama bir konutun değeri 5 milyon 20 bin 264 TL olarak kayıtlara geçti.

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Ev alacaklar dikkat: Bu illerde konut alanlar voleyi vurdu… En çok değerlenen şehirler - Resim: 2

Mayıs 2026 sonu itibarıyla konut piyasasında fiyat artış hızı ve değer kazanımı illere göre farklılık gösterdi. En çok değer kazanan iller Çankırı, Rize, Ordu, Muğla ve Antalya oldu. En az değer kazanan iller ise Şanlıurfa, Şırnak, Erzurum, Manisa ve Denizli olarak sıralandı.

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Ev alacaklar dikkat: Bu illerde konut alanlar voleyi vurdu… En çok değerlenen şehirler - Resim: 3

Yatırımın geri dönüş (amortisman) süreleri incelendiğinde, gayrimenkul yatırımını en kısa sürede çıkaran ve en geç çıkaran şehirler şu şekilde listelendi:

En kısa geri dönüş süresine sahip iller: Diyarbakır, Şırnak, Ardahan, Düzce ve Ağrı.

En uzun geri dönüş süresine sahip iller: Muğla, Elazığ, Rize, Bartın ve Antalya.

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Ev alacaklar dikkat: Bu illerde konut alanlar voleyi vurdu… En çok değerlenen şehirler - Resim: 4

Ortalama konut satış fiyatları baz alındığında, Türkiye'nin en yüksek fiyatlı konutlarına ev sahipliği yapan şehir sıralaması şu şekilde gerçekleşti:

29- Yalova – 4.226.480 TL

28- Bingöl – 4.271.454 TL

27- Sakarya – 4.356.828 TL

26- Konya – 4.364.250 TL

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Ev alacaklar dikkat: Bu illerde konut alanlar voleyi vurdu… En çok değerlenen şehirler - Resim: 5

25- Tokat – 4.366.792 TL

24- Adana – 4.395.597 TL

23- Manisa – 4.415.764 TL

22- Sinop – 4.459.840 TL

21- Bursa – 4.468.241 TL

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Ev alacaklar dikkat: Bu illerde konut alanlar voleyi vurdu… En çok değerlenen şehirler - Resim: 6

20- Edirne – 4.469.630 TL

19- Zonguldak – 4.520.108 TL

18- Mersin – 4.609.836 TL

17- Denizli – 4.685.340 TL

16- Tunceli – 4.746.776 TL

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Ev alacaklar dikkat: Bu illerde konut alanlar voleyi vurdu… En çok değerlenen şehirler - Resim: 7

15- Ordu – 4.798.625 TL

14- Diyarbakır – 4.800.900 TL

13- Ankara – 4.814.208 TL

12- Isparta – 4.825.470 TL

11- Bolu – 4.890.234 TL

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Ev alacaklar dikkat: Bu illerde konut alanlar voleyi vurdu… En çok değerlenen şehirler - Resim: 8

10- Trabzon – 4.923.324 TL

9- Kocaeli – 5.061.804 TL

8- Rize – 5.155.784 TL

7- Balıkesir – 5.443.776 TL

6- Antalya – 5.999.510 TL

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Ev alacaklar dikkat: Bu illerde konut alanlar voleyi vurdu… En çok değerlenen şehirler - Resim: 9

5- Çanakkale – 6.140.838 TL

4- İzmir – 6.281.957 TL

3- Aydın: 6.578.060 TL

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Ev alacaklar dikkat: Bu illerde konut alanlar voleyi vurdu… En çok değerlenen şehirler - Resim: 10

2- İstanbul – 6.950.240 TL

1- Muğla – 10.710.741 TL

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