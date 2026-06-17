Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde çekilen kura sonucu belli oldu.

Kaynak: Diğer
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Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu - Resim: 1

Fenerbahçe, Süper Lig’i ikinci sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi’ne ön elemeden katılma hakkı elde etti.

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Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu - Resim: 2

UEFA organizasyonlarında ikinci ön eleme turu kuraları bugün İsviçre’nin Nyon kentinde çekildi.

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Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu - Resim: 3

Avrupa kupalarında yoluna devam eden temsilciler arasında yer alan Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi serüveni de bu kura ile şekillendi.

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Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu - Resim: 4

Sarı-lacivertlilerin 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu.

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Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu - Resim: 5

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde çekilen kurada sarı-lacivertli ekip Gornik Zabrze (Polonya) ile eşleşti.

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Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu - Resim: 6

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçları 21-22 Temmuz’da, rövanş karşılaşmaları ise 28-29 Temmuz’da oynanacak.

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