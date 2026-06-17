Fenerbahçe, Süper Lig’i ikinci sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi’ne ön elemeden katılma hakkı elde etti.
Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde çekilen kura sonucu belli oldu.Kaynak: Diğer
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UEFA organizasyonlarında ikinci ön eleme turu kuraları bugün İsviçre’nin Nyon kentinde çekildi.
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Avrupa kupalarında yoluna devam eden temsilciler arasında yer alan Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi serüveni de bu kura ile şekillendi.
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Sarı-lacivertlilerin 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu.
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İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde çekilen kurada sarı-lacivertli ekip Gornik Zabrze (Polonya) ile eşleşti.
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Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçları 21-22 Temmuz’da, rövanş karşılaşmaları ise 28-29 Temmuz’da oynanacak.
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