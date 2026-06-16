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Kaynak: AA

Japonya Merkez Bankası (BoJ), iki gün süren para politikası toplantısının ardından politika faizini yüzde 1’e yükseltti. Böylece ülkede faiz oranı son 31 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

KARAR 7’YE KARŞI 1 OYLA ALINDI

Faiz artışı kararı, Para Politikası Kurulu’nda 7’ye karşı 1 oyla kabul edildi. BoJ üyesi Asada Toichiro, faizin yüzde 0,75 seviyesinde sabit tutulması yönünde oy kullandı.

Asada, Orta Doğu’daki gelişmelerin üretim ve istihdam üzerindeki aşağı yönlü risklerinin fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü risklerden daha ağır bastığını belirterek mevcut para politikası duruşunun korunması gerektiğini savundu.

ENERJİ FİYATLARI RİSK OLUŞTURUYOR

BoJ açıklamasında, yüksek ham petrol fiyatlarının ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğuna dikkat çekildi. Buna karşın, yüksek şirket karları ile istihdam ve gelir koşullarındaki iyileşmenin ekonomiyi desteklediği ifade edildi.

EKONOMİDE ILIMLI BÜYÜME BEKLENTİSİ

Açıklamada, ekonomide ciddi bir yavaşlama riskinin önceki döneme göre azaldığı belirtilirken, Japon ekonomisinin büyüme hızında yavaşlama olsa da ılımlı büyümesini sürdüreceği öngörüldü.

Hükümetin, yüksek enerji fiyatlarının hane halkı üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik önlemler almaya devam edeceği vurgulandı. Ayrıca Orta Doğu’ya bağımlı ham maddeler için alternatif tedarik kaynaklarının güvence altına alınmasında ilerleme kaydedildiği belirtildi.

FİYAT İSTİKRARI HEDEFİ VURGUSU

BoJ, ekonomik faaliyet, fiyat gelişmeleri ve finansal koşulları değerlendirdiğini belirterek, yüzde 2’lik enflasyon hedefine sürdürülebilir ve istikrarlı şekilde ulaşmak amacıyla parasal destek düzeyinin ayarlanmasının uygun olduğu sonucuna vardığını açıkladı.