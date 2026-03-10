Hindistan’ın Rajasthan eyaletine bağlı Bhiwadi kentinde bir inşaat sahasında kazı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Yerel basında yer alan haberlere göre, çalışma sırasında büyük bir toprak yığınının aniden çökmesi sonucu işçiler toprak altında kaldı.

7 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, göçükte 7 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayda yaralanan bazı işçilerin ise çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

Bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yetkililer, enkaz altında başka işçilerin bulunabileceği ihtimali nedeniyle ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu.