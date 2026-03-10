Davanın 1. duruşması ikinci gününde görülmeye devam ediyor. İşte anbean davadaki gelişmeler...

12.20 Duruşmaya Ara Verildi

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından duruşmaya saat 13:30'a kadar ara verildi.

12.15 "Ben Cumhurbaşkanı Adayıyım"

"Ben ilk seçimde bu iktidarı değiştirecek bir partinin cumhurbaşkanı adayıyım. Kararı siz vereceksiniz ama o karar sizinle gelecek zaten hep sizinle olacak. Ben sizin takdir yetkinizi elinizden zaten alamam. O karar nereye gitseniz sizinle olacak."

"Bu iddianamenin adı iftiranamedir" diyen İmamoğlu, "15 yıllık belediyeciliklerinde ne yapmışlarsa İmamoğlu’na mal etmişlerdir. Ben 8-9 duruşmaya geldim. Her zaman geldim konuştum. Dün söz hakkı vermediniz. Ben belediye başkanıyım. Ben bir dahaki seçimlerde cumhurbaşkanı adayıyım" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Meselenin özü siyasidir. Başsavcı gibi görünen siyasinin ‘ahtapotun kolları’ diyerek Ankara’ya nasıl selam çaktığı ortadadır. Seçim iptal etmekle olmuyor, tutuklayarak olur demiş. Siyasi bir karardır bu. ‘Başarılı olursan bakan olursun’ denmiştir."

Mahkeme başkanı, İmamoğlu’nun konuşmasını böldü, “Talebi alalım” dedi.

İmamoğlu, şunları söyledi: "Ara verdikten sonra bu asker arkadaşlarımızı bırakın. Burada saygın bir şekilde duralım. Ben askerimizin bu durumda olmasını kabul edemiyorum. Etrafımız ateş topu, yanıyoruz. Savaş tepemizde dönüyor. Bir ejderha var, dünyanın her tarafına ateş topları sallıyor. Bir bakıyorsun Güney Amerika’da, bir bakıyorsun Ortadoğu’da. Biz de onun kuyruğuna tutunuyoruz. Böyle liderlik anlayışı olmaz. Türkiye’nin tek liderlik anlayışı yurtta sulh cihanda sulh. Mahkemede de sulh."

Duruşma savcısına eleştirilerde bulunan İmamoğlu, "El kol hareketiyle bana laf yetiştirmeye çalışan arkadaşı ben muhatap almam. Yassıada’da senli benli konuşmalar vardı. Burada da böyle olmasın. Benim de bir yanlışım varsa affola. Diyalog olmadan burası yönetilemez" dedi.

İmamoğlu, şunları söyledi: "Lütfen ama lütfen bu arkadaşlarımı evlerine yollayın. Ben burada sizinle bu süreci yönetmeye hazırım. Benimle bu şekilde bir süreç yönetin. Bu liste yanlıştır. Çoklu söz alma hakkımı yineliyorum."

AKIN GÜRLEK'E TEPKİ

Geçen ay Adalet Bakanı olarak atanan ancak öncesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Akın Gürlek'i de eleştiren İmamoğlu, "Asrın yolsuzu dedi bize o siyasetçi görünümlü başsavcı. Böyle bir şey olabilir mi? Ne yaşıyoruz biz? Asrın arsızı bu, asrın arsızı" dedi.

12.05 İmamoğlu'ndan İlk Sözler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ya ilk kez söz verildi.

Mahkeme başkanı, savunmalara başlanacağını, kimlik tespitini de savunma sırasına göre yapacaklarını söyledi. Bunun üzerine söz isteyen Ekrem İmamoğlu kürsüye geldi. "İddianamede neredeyse her cümlede ismimi geçirdiniz. Usule karar verecek uygulayacaksınız ama buna karar vermeden bizi dinlemek zorundasınız. Size söz vermeyeceğim demenizin hukuka uygun olmadığını düşünüyorum" dedikten sonra iddia makamını şu sözlerle eleştirdi:

"BEN CAMİDE MİTİNG YAPANLAR GİBİ DEĞİLİM, 3 BİN YILLA YARGILANIYORUM"

"Bir iddia makamı var. Bana göre şaibelidir, bana göre suçludur. Bunlar bir gün yargılanacak. Toplumun yüzde 70'i bunun siyasi olduğunu düşünürken sizin 'Ben sizi dinlemeyeceğim' demeniz davanın meşruiyet sorununu yaratır. Sonuçta yine siz karar vereceksiniz. Benim sözümün dinlenmesi sizin heyetinizi rahatlatır. Uygun görürseniz ben buraya kadar hangi koşullarla süreç buraya geldi onu anlatayım. Ben caminin içinde miting yapanlar gibi değilim 3 bin yılla yargılanıyorum."

Mahkeme başkanının "Zaten savunma yapacaksınız" sözüne İmamoğlu "Lütfettiniz" diyerek yanıt verdi.

11.58 İddianame Okunuyor

Gergin başlayan duruşmada sanıkların oturma düzeni İmamoğlu'nun taleplerinin kabul edilmesiyle sağlandı. İBB davasının iddianame özeti okunuyor

10.55 İmamoğlu ve Hakim Arasında Tartışma

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oturma düzenine itiraz etti. Mahkeme başkanı "Bu düzene uyacaksın" diye karşılık verdi. "Dün de söz hakkı vermeden konuştunuz. Söz hakkınız gelince konuşun. Bu duruşma salonunda her şey bana bağlı" diyen hakime İmamoğlu, "Düzeni sağla yerime oturayım" şeklinde yanıt verdi. Hakim, ayaktaki sanıklar oturmaya davet etse de sanıklar ayakta durmaya devam etti.

İmamoğlu hakime dönerek "Yaptıklarınız yüz karası sizin. Kimden talimat alıyorsunuz?" diye sordu.

10.53 İmamoğlu Herkesi Ayağa Kaldırdı

Ekrem İmamoğlu2nun önü jandarmalarla kapatıldı, abluka altına alındı. Kürsüye erişimi tamamen kesildi. bunun üzerine İmamoğlu, "Herkes ayağa kalksın, ben ayaktayım" diye seslendi. Önceki celsede olduğu gibi kürsüye çıkışların engellenmesine tepki gösteren İmamoğlu, "Korkuyorsunuz dedi. Tutuklu arkadaşlarına dönen İmamoğlu "Ayağa kalkın" diye seslendi. Salondaki herkes ayağa kalktı.

10.28 Sanıklar Salona Getirildi

Avukatların ardından sanıklar da duruşma salonuna getirildi. Sanıklar, izleyicileri tarafından bugün de alkışlarla karşılandı.

10.25 Avukatlar Salona Alınıyor

TBB Başkanı Erinç Sağkan, avukatların salona alınacağını açıkladı. Öncelikli olarak vekaleti olan avukatlar salona giriş ypıyor.

10.18 Savunma Baskılanıyor mu?

Duruşma salonu önündeki kriz büyüyor. Aileler, milletvekilleri, gazeteciler salona alındı ancak avukatlar hala alınmadı. Bazı avukatlar kapıyı yumrukluyor. Salonun içindeki jandarmalar da kapının önünde birikti.

10.15 Avukatlar Salona Alınmıyor

Erinç Sağkan Mahkeme Başkanıyla görüştü. Ancak avukatlar hala içeri alınmadı. Duruşma salonu önünde sloganlar atılmaya başladı

(Video: Hilmi Hacaloğlu)

09.55 Erinç Sağkan Devreye Girdi

Duruşma öncesi yaşanan gerginlikler sonrası Türkiye Barolar birliği Başkanı Erinç Sağkan, durumu görüşmek üzere 40. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'yla görülmeye gidiyor.

(Video: Hilmi Hacaloğlı)

09.47 Gerginlik Tırmanıyor

Avukatlar salona alınmadı. Davanın başlamasına çok kısa bir süre kalmasına rağmen avukatların mahkeme salonuna alınmaması Silivri'de gerginlik seviyesi yukarı taşıdı. Avukatlar bu duruma 'Avukatınıza sahip çıksanıza' derken, bir kişinin 'Sakin olsanıza ya' sözleri tepkiye sebep oldu.

(Video: Hilmi Hacaloğlu)

09.31 Avukatlara Kimlik Kontrolü

İBB Davası'nın bugünkü duruşması da gerginlikle başladı. Taraf avukatlarına girişte kimlik kontrolü yapıldı. Avukatlar tepki gösterdi ancak mübaşir bunun Mahkeme Başkanı'nın talimatı olduğunu söyledi.

BUGÜN NE OLACAK?

Davanın bugün görülen ikinci duruşmasında önce kimlik tespitleri yapılacak, ardından iddianame özeti okunacak. Saat 10'da başlayacak olan davanın 17.00'de bitmesi bekleniyor.

Davanın 1. duruşmasının haftanın 4 günü aralık vermeden yapılarak 1 buçuk ayda tamamlanması hedefleniyor. 1 buçuk ay boyunca savunmaların alınacağı duruşmada, savunmaların tamamlanmasının ardından mahkemenin bir ara karar açıklaması bekleniyor.

DÜN NE OLDU?

19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla genişleyen İBB davalarının ilk duruşması dün Marmara Cezaevi'nde yapıldı. Gergin başlayan davaya İmamoğlu ve Mahkeme Başkanı arasındaki 'söz isteme' tartışması damga vurmuştu.

HAKİMİN İMAMOĞLU2NA 'SEN' DEMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Mahkeme Başkanı'nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Sanık Ekrem", "Sanık Ekrem İmamoğlu", "Sen" şeklinde hitap etmesi, Mahkeme Başakanı'nın tarafsızlığı konusunda endişe ve tartışma yarattı. İmamoğlu'nun avukatları reddi hakim talebinde bulundu ancak bu talep mahkeme tarafından reddedildi.