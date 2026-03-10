Zehir tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü ilçende nefes kesen bir operasyona imza attı.

BİR ADRESE VE ARACA OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, Beylikdüzü’nde 1 adrese ve araca bu sabah operasyon düzenlendi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen baskında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste ve arabada yapılan aramalarda 126 kilo sıvı metamfetamin, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 19 kilo kimyasal madde, 17 kilo 200 gram kristal metamfetamin, bir hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 270 TL para ve çok sayıda kurutma kağıdı ele geçirildi.

Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Söz konusu kişinin, "uyuşturucu ticareti" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

TAHMİNİ PİYASA DEĞERİ

143 kg 200 gram için tahmini piyasa değeri (ortalama ~8.000-10.000 TL/gram toptan etkili fiyat): 1.1 – 1.4 milyar TL civarı.



