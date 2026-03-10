ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş petrol üretimini vurdu. Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması ve çatışmalar nedeniyle artan güvenlik riskleri petrol ihracatçısı Orta Doğu ülkelerinin üretimde kesintiye gitmesine neden oldu.

Bloomberg'in haberine göre bölge ülkelerinde arz kesintisine yönelik rakamlar da ortaya çıktı. Irak, günlük yaklaşık 2,9 milyon varil ile en sert kesintiyi yapan ülke oldu. Suudi Arabistan üretimini günlük 2 milyon ile 2,5 milyon varil arasında düşürdü. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), günlük 500 bin ile 800 bin varil arasında bir azalışa gitti. Kuveyt ise günlük yaklaşık 500 bin varil kesinti uyguluyor.

Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve üretim sahalarındaki duruşlar, petrol fiyatlarını Pazartesi günü 120 dolar seviyesine kadar taşıdı. Ancak, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın yakında sona erebileceğine dair yaptığı açıklamaların ardından Salı günü fiyatlarda bir miktar gevşeme kaydedildi.

Dünyanın en büyük petrol şirketi olan Saudi Aramco'nun CEO'su Amin Nasser, Salı günü gerçekleştirilen kazanç çağrısında mevcut üretim seviyelerine ilişkin detay vermekten kaçındı.

On ikiden fazla ülkenin dahil olduğu bölgesel çatışma, enerji altyapıları üzerindeki baskısını sürdürürken, sevkiyat rotalarının yeniden belirlenmesi için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Petrol fiyatları savaşın başlamasından bu yana en yüksek fiyatı dün gördü. Brent petrolün varil fiyatı dün 117 dolara kadar yükselerek Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başladığı 2022 yılından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Brent petrolün varili bugün sert düşüşle 91 dolara kadar geriledi.