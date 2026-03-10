IBAN üzerinden yapılan para transferleriyle ilgili yeni bir düzenleme yürürlüğe giriyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan uygulama 15 Mart itibarıyla devreye alınacak.
IBAN ile para gönderenleri ilgilendiriyor: MASAK'tan yeni düzenleme
IBAN üzerinden yapılan para transferleri için yeni düzenleme geliyor. MASAK tarafından hazırlanan uygulama kapsamında yüksek tutarlı işlemler daha sıkı takip edilecek ve belirli transferlerde açıklama zorunluluğu getirilecek.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Amaç kayıt dışı para trafiğini önlemek
Yeni düzenlemenin temel amacı yüksek tutarlı para hareketlerinin daha şeffaf şekilde izlenmesi. Böylece kara para aklama, yasa dışı bahis ve kayıt dışı finans akışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Tüm dijital işlemleri kapsıyor
Uygulama; internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM üzerinden yapılan para transferlerini kapsayacak.
Dijital kanallar üzerinden yapılan yüksek tutarlı işlemler daha sıkı denetlenecek.
400 bin TL üzeri transferlere açıklama zorunluluğu
Yeni sistemde gün içinde yapılan para transferlerinin toplamı 400 bin TL’yi aşarsa, işlem yapan kişinin transfer açıklaması yazması gerekecek.
En az 20 karakter açıklama şartı
Bu işlemlerde kullanıcıların en az 20 karakterlik bir açıklama yazması zorunlu olacak. Açıklama kısmı boş bırakılan veya yetersiz bulunan transferler bankalar tarafından onaylanmayabilecek.
Para transferlerine yeni kategoriler
Yeni sistemde transfer işlemleri için farklı kategoriler de bulunacak. Bunlar arasında:
-Gayrimenkul alımı
-Araç alımı
-Borç ödeme
-Bağış
-Sigorta ve sağlık harcamaları
-Kripto varlık işlemleri
-Şans oyunu ödemeleri
-Danışmanlık hizmetleri
yer alıyor.
Bazı işlemlerde ek açıklama istenebilir
“Diğer” veya “bireysel ödeme” şeklinde işaretlenen transferlerde bankalar ek açıklama talep edebilecek. Bu sayede şüpheli para hareketlerinin daha kolay tespit edilmesi amaçlanıyor.
Yüksek tutarlı transferlerde ek belgeler
Düzenleme kapsamında daha büyük işlemler için farklı yükümlülükler de getiriliyor.
2 milyon TL ile 20 milyon TL arasındaki transferlerde “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulacak.
20 milyon TL üzerindeki işlemlerde ise paranın kaynağına ilişkin ek bilgi ve belge talep edilebilecek.