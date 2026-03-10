IBAN ile para gönderenleri ilgilendiriyor: MASAK'tan yeni düzenleme

Yüksek tutarlı transferlerde ek belgeler

Düzenleme kapsamında daha büyük işlemler için farklı yükümlülükler de getiriliyor.

2 milyon TL ile 20 milyon TL arasındaki transferlerde “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulacak.

20 milyon TL üzerindeki işlemlerde ise paranın kaynağına ilişkin ek bilgi ve belge talep edilebilecek.