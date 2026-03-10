Altın satıp ev almak mantıklı mı? Mert Başaran ezber bozdu

Bir takipçisinin "Altın bozup krediyle ev alınır mı?" sorusuna yanıt veren Başaran, konutun bir ihtiyaç olduğunu ancak saf bir yatırım aracı olarak bakıldığında altının daha güçlü bir performans sergilediğini dile getirdi. Başaran, somut bir örnekle altının konuta göre nasıl üçe beşe katladığını şu şekilde anlattı: