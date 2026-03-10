Yatırım dünyasının popüler isimlerinden Mert Başaran, altın ve gümüş piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirerek yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.
Altın satıp ev almak mantıklı mı? Mert Başaran ezber bozdu
Mert Başaran, yatırımcıların en çok merak ettiği "Altın devri bitti mi?" sorusuna net yanıt verdi. Altının mevcut yorgunluğuna ve savaş fiyatlamasına dikkat çeken Başaran, altın satıp ev almayı düşünenler için ise elindeki çarpıcı istatistikleri paylaştı.Derleyen: Süleyman Çay
Bir takipçisinin "Altın bozup krediyle ev alınır mı?" sorusuna yanıt veren Başaran, konutun bir ihtiyaç olduğunu ancak saf bir yatırım aracı olarak bakıldığında altının daha güçlü bir performans sergilediğini dile getirdi. Başaran, somut bir örnekle altının konuta göre nasıl üçe beşe katladığını şu şekilde anlattı:
"Elinizde altın varsa ve kira getirisine acil ihtiyacınız yoksa, altın satıp ev almak her zaman büyük kazanç getirmeyebilir. Geçmişteki verilere baktığımızda; vaktiyle 25 bin dolara alınan bir evin değeri bugün 100 bin dolar olmuşken, aynı para altına yatırılsaydı bugün 250-300 bin dolar seviyesinde olacaktı."
Altının ve gümüşün devrinin asla bitmeyeceğini vurgulayan Başaran, son dönemdeki sert yükselişlerin ardından piyasanın bir "dinlenme" sürecine girdiğini belirtti.
Altın piyasasında "yorgunluk" emareleri gördüğünü ifade eden Başaran, piyasadaki psikolojik sınırı şu sözlerle özetledi:
"Altının içindeki en iyi haber savaştır. Ancak bunca gerginliğe ve talebe rağmen altın zorlanıyorsa, birileri kar realizasyonu yapıp mal satıyor demektir. Altın şu an 'ben çok yoruldum' diyor. Bu duraksama gayet sağlıklı ve normal bir süreç."
Altının uzun vadeli kazancına dikkat çeken ünlü ekonomist, yatırımcılara tek bir istisna sundu:
Başaran, doğru lokasyondan alınacak bir toprağın altın karşısında mantıklı bir takas olabileceğini ancak konut yatırımında altının getirisinin çoğu zaman göz ardı edildiğini hatırlattı.
Başaran’ın son tavsiyesi, "Anormal dönemler olmadığı sürece portföyünüzde altın ve gümüş mutlaka bulunsun” dedi.
NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.